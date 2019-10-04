Mynet Trend

Potansiyelinizi zirveye taşıyacak yöntem: Kundalini Enerjisi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

Bedendeki çakraların tümünü açtığına inanılan Kundalini enerjisi, bir alternatif inanç kültürü olan New Age ile birlikte yükselişe geçti. Peki ama Kundalini enerjisi nedir? Nasıl yükseltilir? İşte tüm merak edilenler...

Potansiyelinizi zirveye taşıyacak yöntem: Kundalini Enerjisi!

Kuzey Amerika’da 1980’li yıllarda yayılım gösteren New Age akımı etkisini özellikle müzik, sinema ve edebiyatta yani sanatta gösterdi. Bu akımla birlikte yükselişe geçen bir diğer unsur da Kundalini enerjisiydi. Doğu felsefesinde, bedensel ve ruhsal enerjiyi yükseltmek ve düşüncelerimizi kontrol etmek meditasyon gibi telkinlerle sağlanıyor. Anın farkındalığını yaşamak için meditasyonla zihin daha berrak hale getiriliyor. Doğu mistisizmi ve yoga felsefesinde de sıkça karşımıza çıkan Kundalini enerjisi ise, tüm çakraları hayata geçirerek, kişinin kendini daha iyi tanımasını ve evrendeki yerini daha iyi anlamasını sağlıyor. Bu enerjinin omuriliğin en alt kısmında bulunan üçgen şeklindeki sakrum kemiğinde bulunan dişil ve saf enerji olduğu düşünülüyor. Kundalini enerjisi nedir, nasıl açığa çıkarılır? İşte tüm merak edilenler...

KUNDALİNİ ENERJİSİ NEDİR?

kundalini-

Kundalini enerjisi; bedende doğuştan var olduğuna inanılan pasif bir enerji. Kelime olarak ise “daireler çizme” anlamı taşıyor. Kişinin potansiyeini zirveye ulaştıran bu enerjinin sembolü; “kıvrılmış uyuyan bir yılan”.

KUNDALİNİ ENERJİSİ NASIL UYANDIRILIR?

kundalini-snakes-600x600

Bu uyuyan enerji ancak belirli yöntemlerle uyanabiliyor. Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri bu uygulamalardan birkaçı. Bunun yanı sıra Kundalini enerjisi bazı travmatik olaylardan sonra da uyanabiliyor. Uyandığında ise belirli yöntemlerle yükseltilebiliyor. Enerji miktarı herkeste aynı olsa da farklı etkilere neden olabiliyor.

KUNDALİNİ ENERJİSİ UYANDIĞINDA VE YÜKSELDİĞİNDE NELER OLUYOR?

spiritual-enlightenment-2

Bu enerjisi uyandığında, omurganın yanından “sushumna” adı verilen bir eksen boyunca, biri negatif (ida) diğeri pozitif (pingala) olmak üzere iki kanal spiraller çizerek yükselmeye başlıyor. Kundakini enerjisi de bu kanalların etrafını sararak yükseliyor.

Kundalini enerjisi yükselmeye başladığında ise öncelikle ruhsal ve bedensel sağlığımızı etkileyen 7 çakradan sırasıyla geçer. Önce kök çakraya gelir, ardından ise diğer çakralardan geçerek bedenin enerjisini dengeler, ruhsal ve bedensel farkındalığı artırır.

BU ENERJİ UYANDIĞINDA ORGAZMA BENZER BİR HİS YAŞANABİLİYOR

spiritual-enlightenment-5

Kundalini enerjisinin uyanması zihinsel ve duygusal semptomlar ortaya çıkarabildiği gibi, bu enerji uyandığında birtakım fiziksel semptomlar da görülüyor. Bunlar arasında bulantı, terleme ve aşırı enerjik olma durumu bulunuyor. Bunun yanı sıra, mide problemleri yaşanabiliyor. Hatta bazı kişiler bu enerji açığa çıktığında orgazma benzer bir his yaşadıklarını belirtmişler.

spiritual-enlightenment-6-600x397

Bu enerji uyandığında ise bilinç yoğunluğunun artacağı ve algıların genişleyeceği söyleniyor. Bu uyanışın manevi aydınlanmaya ulaşmak için bir araç olduğu düşünülüyor.

PARTNERTürkiye'nin kehanet merkezi orası!Türkiye'nin kehanet merkezi orası!
Görenleri şaşkına çeviren olayGörenleri şaşkına çeviren olay
'Yaşam nasıl başladı?' sorusuna yanıt bulunmuş olabilir!'Yaşam nasıl başladı?' sorusuna yanıt bulunmuş olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meditasyon kundalini enerjisi ilginç haberler potansiyelinizi arttıracak yöntem

En Çok Okunan Trend Haberler

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

Küçük kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu

Küçük kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu

Çukur'da Yamaç'tan Akın'a büyük şok! İşte yeni bölüm fragmanı

Çukur'da Yamaç'tan Akın'a büyük şok! İşte yeni bölüm fragmanı

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlginç görüntü! Elleriyle beslediler

İlginç görüntü! Elleriyle beslediler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sel sularında jet ski keyfi

Sel sularında jet ski keyfi

Onu görür görmez durdu!

Onu görür görmez durdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netflix'in Türkiye’den kazandığı para dudak uçuklattı!

Netflix'in Türkiye’den kazandığı para dudak uçuklattı!

Elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı bini geçti

Elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı bini geçti

Bunun da rekoru olur mu demeyin olmuş! İşte o saçma rekorlar...

Sakalına 3 bin 500 kürdan soktu!

Dopamin orucu: Silikon Vadisi'nin yeni trendi

Dopamin orucu: Silikon Vadisi'nin yeni trendi

İzmir'de araçların üzerinde beslenen keçiler dikkat çekti

Görenleri şaşkına çeviren olay

'Yaşam nasıl başladı?' sorusuna yanıt bulunmuş olabilir!

'Yaşam nasıl başladı?' sorusuna yanıt bulunmuş olabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.