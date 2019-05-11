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‘Power’ ekrana veda ediyor

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SİNEMA TV  | 11.05.2019 14:46 | Son Güncelleme

Starz dizisi Power, 6. sezonuyla birlikte ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

‘Power’ ekrana veda ediyor

“Power”ın final sezonu 25 Ağustos’ta izleyici karşısına çıkacak. Courtney A. Kemp’in yarattığı ve showrunner olarak görev yaptığı dizinin yapımcıları arasında ünlü rapçi 50 Cent de yer almıştı. 15 bölümden oluşan final sezonunda Omari Hardwick, Lela Loren, Naturi Naughton, Joseph Sikora, Rotimi, Jerry Ferrara, Shane Johnson, Michael Rainey Jr. ve Larenz Tate boy gösterecek.

Starz’ın en çok izlenen dizisi olan “Power” bölüm başına 10 milyon seyirciyi ekran başına çekti. Dizi konu olarak Manhattan’ın yeraltı dünyasında yaşananları takip ediyor. Bölgedeki uluslararası uyuşturucu ticaretini işleyen dizi varlıklı bir gece kulübü işletmecisi olan James "Ghost" St. Patrick’in ikili yaşamını merkezine alıyor. "Power" 6. sezonuyla 25 Ağustos'ta geri dönecek.

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Anahtar Kelimeler:
power dizi

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