Power Rangers filmi sil baştan tekrardan çekilecek

Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Power Rangers, Saban Brands’ın önderliğinde 2017’de beyaz perdeye uyarlandı. Aslında bu Power Rangers’ın ilk sinema yolculuğu değildi. Fakat önceki çevrimler düşük bütçeli ve bölgesel kitlelere hitap eden yapımlardı.

2017’de çekilen film ise klasik Hollywood tarzında, devasa bütçeli ve tüm dünyada vizyona girecek önemli bir filmdi. Dolayısıyla söz konusu Power Rangers olunca beklenti de hayli büyük oldu.

Fakat ortaya o kadar kötü bir film çıktı ki herkes büyük hayal kırıklığı yaradı. Filme gelen yoğun eleştiriler sonucu gişedeki başarısızlık da kaçınılmaz olmuştu. Tüm dünya genelinde yaklaşık olarak 142.3 milyon dolarlık gişe hasılatına imza atan film, büyük bir başarısızlık örneği olarak gösterildi.

2018’de Power Rangers’ı Saban Brands’tan satın alan Hasbro, yeni bir film için çalışmalara başladı. Edinilen bilgilere göre Hasbro yapımı yeni Power Rangers filmi silbaştan çekilecekmiş. Yani filmin 2017 yapımı Power Rangers ile hiç bir bağlantısı bulunmayacakmış. Hasbro bu yüzden Power Rangers filmi için tamamen yeni bir kadro düşünüyormuş. Eğer herşey planlandığı gibi giderse Power Rangers’ı 2021’de bir kez daha beyaz perdede görebileceğiz.

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