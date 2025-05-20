Pratik yemek tarifleri: Tek tavada akşam yemeği! Bulaşık az, lezzet çok

Tek tavada yapılan yemekler, hem malzeme sayısının az olması hem de pişirme süresinin kısa olmasıyla öne çıkıyor. Tavada sebzelerle buluşan tavuklar, makarnaya karışan baharatlar ya da kıymalı yumurtalı tarifler; tek kapta birleşiyor, lezzetler katlanıyor.
Üstelik bu yöntem sadece kolaylık değil, aynı zamanda mutfakta enerji ve su tasarrufu da sağlıyor. Özellikle küçük mutfaklarda, öğrenci evlerinde ya da çalışanlar için gerçek bir kurtarıcı.
Malzemeler:
Yapılışı:
Tavaya yağı alın, tavukları ekleyip yüksek ateşte soteleyin. Ardından sebzeleri doğrayıp tavaya ekleyin. Baharatları serpin. Kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.
Malzemeler:
Yapılışı:
Tüm malzemeleri bir tavaya alın, kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin. Ara ara karıştırın, makarna yumuşayınca altını kapatın. Peynirleri ekleyip karıştırın. Kremamsı, doyurucu bir lezzet sizi bekliyor.
Malzemeler:
Yapılışı:
Tavada yağı ısıtıp soğanları kavurun. Patatesleri ekleyip 5-6 dakika kızartın. Üzerine yumurtaları kırın, tuz ve baharat serpin. İsteğe göre karıştırarak veya göz şeklinde bırakabilirsiniz.
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