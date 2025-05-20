YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

Pratik yemek tarifleri: Tek tavada akşam yemeği! Bulaşık az, lezzet çok

Gün boyu koşturduktan sonra mutfağa girip uzun uzun yemek yapmak çoğumuza zor geliyor. Hele bir de yemeğin ardından biriken bulaşıklar düşünülünce, eve sipariş vermek daha cazip hale gelebiliyor. Ama durun! Lezzetten ödün vermeden, tek tavada kolayca hazırlayabileceğiniz pratik akşam yemekleriyle hem zamandan kazanabilir hem de mutfakta fark yaratabilirsiniz. Tek tavada yapabileceğiniz akşam yemeği tarifleri haberimizde...

Pratik yemek tarifleri: Tek tavada akşam yemeği! Bulaşık az, lezzet çok
Sedef Karatay

Tek tavada yapılan yemekler, hem malzeme sayısının az olması hem de pişirme süresinin kısa olmasıyla öne çıkıyor. Tavada sebzelerle buluşan tavuklar, makarnaya karışan baharatlar ya da kıymalı yumurtalı tarifler; tek kapta birleşiyor, lezzetler katlanıyor.

Üstelik bu yöntem sadece kolaylık değil, aynı zamanda mutfakta enerji ve su tasarrufu da sağlıyor. Özellikle küçük mutfaklarda, öğrenci evlerinde ya da çalışanlar için gerçek bir kurtarıcı.

TAVUKLU SEBZELİ SOTE

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü (küp doğranmış)
  • 1 kabak
  • 1 kırmızı biber
  • 1 havuç
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:
Tavaya yağı alın, tavukları ekleyip yüksek ateşte soteleyin. Ardından sebzeleri doğrayıp tavaya ekleyin. Baharatları serpin. Kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.

iStock-584214046

TEK TAVADA KREMALI MAKARNA

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı makarna (penne ya da fiyonk ideal)
  • 1 su bardağı süt
  • 1/2 su bardağı su
  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan (veya kaşar)
  • Tuz, karabiber

Yapılışı:
Tüm malzemeleri bir tavaya alın, kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin. Ara ara karıştırın, makarna yumuşayınca altını kapatın. Peynirleri ekleyip karıştırın. Kremamsı, doyurucu bir lezzet sizi bekliyor.

iStock-1306372599

YUMURTALI PATATES KAVURMA

Malzemeler:

  • 3 adet orta boy patates (haşlanmış, doğranmış)
  • 1 küçük soğan (doğranmış)
  • 2 yumurta
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
  • Tuz, pul biber

Yapılışı:
Tavada yağı ısıtıp soğanları kavurun. Patatesleri ekleyip 5-6 dakika kızartın. Üzerine yumurtaları kırın, tuz ve baharat serpin. İsteğe göre karıştırarak veya göz şeklinde bırakabilirsiniz.

iStock-2150318620

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 nostaljik tatlı tarifi!3 nostaljik tatlı tarifi!
Şipşak hazırlanabilen 3 nefis tarif!Şipşak hazırlanabilen 3 nefis tarif!

Anahtar Kelimeler:
Pratik yemek tarifleri sevilen yemekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Katliama kayıtsız kalmadılar! Kritik 'İsrail' hamlesi

Katliama kayıtsız kalmadılar! Kritik 'İsrail' hamlesi

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Kurban bayramı tatili 'zam oranını etkiler' iddiası!

Kurban bayramı tatili 'zam oranını etkiler' iddiası!

Kadıköy'de görülmüştü, sebebi şimdi anlaşıldı! Mou'nun yerine o geliyor...

Kadıköy'de görülmüştü, sebebi şimdi anlaşıldı! Mou'nun yerine o geliyor...

Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler!

Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler!

Kene kabusu geri döndü! Bebeğin kahreden ölümü

Kene kabusu geri döndü! Bebeğin kahreden ölümü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.