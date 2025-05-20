Pratik yemek tarifleri: Tek tavada akşam yemeği! Bulaşık az, lezzet çok

Tek tavada yapılan yemekler, hem malzeme sayısının az olması hem de pişirme süresinin kısa olmasıyla öne çıkıyor. Tavada sebzelerle buluşan tavuklar, makarnaya karışan baharatlar ya da kıymalı yumurtalı tarifler; tek kapta birleşiyor, lezzetler katlanıyor.

Üstelik bu yöntem sadece kolaylık değil, aynı zamanda mutfakta enerji ve su tasarrufu da sağlıyor. Özellikle küçük mutfaklarda, öğrenci evlerinde ya da çalışanlar için gerçek bir kurtarıcı.

TAVUKLU SEBZELİ SOTE

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü (küp doğranmış)

1 kabak

1 kırmızı biber

1 havuç

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

Tavaya yağı alın, tavukları ekleyip yüksek ateşte soteleyin. Ardından sebzeleri doğrayıp tavaya ekleyin. Baharatları serpin. Kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.

TEK TAVADA KREMALI MAKARNA

Malzemeler:

1,5 su bardağı makarna (penne ya da fiyonk ideal)

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı su

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan (veya kaşar)

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir tavaya alın, kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin. Ara ara karıştırın, makarna yumuşayınca altını kapatın. Peynirleri ekleyip karıştırın. Kremamsı, doyurucu bir lezzet sizi bekliyor.

YUMURTALI PATATES KAVURMA

Malzemeler:

3 adet orta boy patates (haşlanmış, doğranmış)

1 küçük soğan (doğranmış)

2 yumurta

1 tatlı kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Tuz, pul biber

Yapılışı:

Tavada yağı ısıtıp soğanları kavurun. Patatesleri ekleyip 5-6 dakika kızartın. Üzerine yumurtaları kırın, tuz ve baharat serpin. İsteğe göre karıştırarak veya göz şeklinde bırakabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!