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  4. Prematüre bebeklerde göz muayenesine dikkat

Prematüre bebeklerde göz muayenesine dikkat

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Doç. Dr. Alpaslan Şahin, prematüre bebeklerde göz muayenesinin önemi hakkında bilgi verdi.

Prematüre bebeklerde göz muayenesine dikkat

Prematüre doğan bebeklerin göz muayenelerinin zamanında ve aksatılmadan yapılmasının, istenmeyen bazı olumsuz durumları önlemenin en etkili yolu olduğunu belirten Memorial Dicle Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Alpaslan Şahin, erken doğan bebeklerde en sık görülen göz hastalığı olan prematüre retinopatisinin, zamanında ve uygun şekilde tanımlanıp tedavi edilmezse körlüğe veya görme kaybına yol açabileceğini söyledi. Doç. Dr. Şahin, “32 haftadan önce ve bin 500 gramın altında doğan çocukların vakit kaybetmeden göz muayenesi yapılması önerilmektedir. İlk ROP muayenesi için bebeğin 28 günlük olması gerekir. Muayene öncesi bebeklerin ağızdan beslenmeleri bir süre önce kesilmelidir. Bebeğin gözüne, göz bebeklerini büyütücü etkisi olan damlalar uygulanır. Bu uygulama sonrası en az 30-40 dakika beklendikten sonra göz bebekleri büyür ve muayeneye geçilir. Muayene esnasında bebeğin ağrı hissetmemesi için hemen etki eden anestezik damlalar uygulanır. Takibinde göz kapaklarını sabit bir şekilde açmak için göz kapağı ekartörü adı verilen tıbbi malzeme kullanılır. Doktor, bebeğin retina muayenesini ve diğer muayenelerini tamamlayarak işlemi sonlandırır. İşlem sonrasında bebeğin beslenmesine tekrar başlanabilir” dedi.

“Muayene sayesinde birçok hastalık önceden tespit edilebiliyor”

Muayene sonucunda doktorun, bebeğin gözlerindeki retinal damarlanma seviyesini ve buna bağlı olarak belli bir süre sonra takip muayenesini gerekip gerekmeyeceğini söyleyeceğini aktaran Doç. Dr. Şahin, “Eğer takip önerilmişse, bu takip muayeneleri ihmal edilmemelidir çünkü ROP gelişimi sonrası uygun tedavi yapılmaz ise istenmeyen görsel sonuçlarla karşılaşmak söz konusu olabilir. Ayrıca bu muayenede bebeğin gözlerinde kayma, göz tansiyonu, katarakt vb. gibi diğer göz sorunları da tespit edilebilmektedir. Bunların yanında çok nadir gözlense de göz içi tümörler, metabolik hastalıklara bağlı kornea tabakasında bulanıklık gibi hastalıklar da doktorun muayenesinde tespit edilebilmektedir” diye konuştu.

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