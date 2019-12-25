Prematüre bebeklerde göz muayenesine dikkat

Prematüre doğan bebeklerin göz muayenelerinin zamanında ve aksatılmadan yapılmasının, istenmeyen bazı olumsuz durumları önlemenin en etkili yolu olduğunu belirten Memorial Dicle Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Alpaslan Şahin, erken doğan bebeklerde en sık görülen göz hastalığı olan prematüre retinopatisinin, zamanında ve uygun şekilde tanımlanıp tedavi edilmezse körlüğe veya görme kaybına yol açabileceğini söyledi. Doç. Dr. Şahin, “32 haftadan önce ve bin 500 gramın altında doğan çocukların vakit kaybetmeden göz muayenesi yapılması önerilmektedir. İlk ROP muayenesi için bebeğin 28 günlük olması gerekir. Muayene öncesi bebeklerin ağızdan beslenmeleri bir süre önce kesilmelidir. Bebeğin gözüne, göz bebeklerini büyütücü etkisi olan damlalar uygulanır. Bu uygulama sonrası en az 30-40 dakika beklendikten sonra göz bebekleri büyür ve muayeneye geçilir. Muayene esnasında bebeğin ağrı hissetmemesi için hemen etki eden anestezik damlalar uygulanır. Takibinde göz kapaklarını sabit bir şekilde açmak için göz kapağı ekartörü adı verilen tıbbi malzeme kullanılır. Doktor, bebeğin retina muayenesini ve diğer muayenelerini tamamlayarak işlemi sonlandırır. İşlem sonrasında bebeğin beslenmesine tekrar başlanabilir” dedi.