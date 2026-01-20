Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Böyle skandal görülmedi! Alarm sesinden rahatsız oldu, bakın ne yaptı

Almanya’nın Frankfurt kentindeki bir bakımevinde görev yapan hemşire, gece vardiyasında alarm seslerinden rahatsız olmamak için bitkisel hayattaki 3 hastanın nabız takip cihazlarını devre dışı bırakarak ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuklandı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Böyle skandal görülmedi! Alarm sesinden rahatsız oldu, bakın ne yaptı

Almanya'daki bir bakımevinde geçtiğimiz yıl yaşanan olayda bitkisel hayatta olan 3 yaşlı hastanın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada hemşirenin hastalarının nabız takip cihazını kapattığı belirlendi.

Böyle skandal görülmedi! Alarm sesinden rahatsız oldu, bakın ne yaptı 1

Frankfurt Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, 53 yaşındaki bir Alman hemşire görev yaptığı Main-Taunus bölgesindeki bakımevinde bitkisel hayatta olan 3 hastasını öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

ALARM SESİNDEN RAHATSIZ OLMUŞ

Başsavcılığa göre, şüpheli hemşire 2025 yılında en az iki gece nöbeti sırasında Pulse Oksimetre cihazın vereceği görsel veya işitsel alarm sinyalleri ile rahatsız edilmemek için hastalarının kanındaki oksijen durumunu ve nabzını takip etmek için işaret parmağına takılan ve acil durumlarda alarm sinyali gönderen cihazı devre dışı bıraktı. Ancak bu durum hastanenin gece sorumlusu yöneticisinin hastaların odasına yaptığı ani ziyarette ortaya çıktı. Ancak hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin vazgeçilmez rehberi olan ve parmağa takılan Pulse Oksimetre cihazı devre dışı kalan hastaların durumu kötüleşti ve hayatlarını kaybetti.

Böyle skandal görülmedi! Alarm sesinden rahatsız oldu, bakın ne yaptı 2

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Alman medyasında yer alan haberlere göre hemşire, hastalarının ölümlerindeki suçlamaları kabul ederken hastalarının hayatlarını tehlike attığının ve durumlarının hızla kötüleşebileceğinin farkında olduğunu söyledi. Uzun yıllardır bitkisel hayatta olan çevreleriyle iletişim kuramayan hastaların olduğu bir bölümde görev yapan şüpheli hemşirenin evinde arama yapıldığı ayrıca meslekten men cezası verildiği de belirtildi. Hemşirenin yargılanmasına ilişkin dava sürecinin önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt’ta kültürel miras ve turizm alanında önemli adımlar atılıyorBayburt’ta kültürel miras ve turizm alanında önemli adımlar atılıyor
Tatile Türkiye'ye geldi, kabusu yaşadı! Göz kapağının derinine kaçmış: 10 gün sonra ortaya çıktıTatile Türkiye'ye geldi, kabusu yaşadı! Göz kapağının derinine kaçmış: 10 gün sonra ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yoğun bakım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.