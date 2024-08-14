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Premier Lig'de yeni 'VAR' sistemi! Fatih Terim yıllar önce yapmıştı

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
14.08.2024 18:32
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İngiltere Premier Ligi'nde verilen hakem kararlarında önemli bir rol oynayan mevcut VAR sistemi yeni bir sistemle değiştiriliyor. Yüzlerce yıldızın olduğu İngiltere Premier Lig'in dikkat çeken yeni VAR sistemi, birçok kişiye "Fatih Terim yıllar önce yapmıştı" dedirtecek cinsten.

Günümüzde futbol dünyasının en tartışmalı konularından biri de VAR yani Video Yardımcı Hakem sistemi. İngilizce "Video Assistant Referee" olarak açıklanan bu sistem kimilerine göre hakemlerin doğru karar vermesinde kritik bir rol oynuyor, kimilerine göre ise mevcut duruma getirdiği olumsuzlukları bulunuyor. Şimdi ise bu konuyla yakından ilgili olan bir haber geldi. O habere göre İngiltere Premier Ligi'nde mevcut VAR sistemi yeni bir sistemle değiştiriliyor.

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YENİ SİSTEMDE iPHONE'LAR OLACAK

Habere göre, İngiltere Premier Lig'de VAR gözlemleri için iPhone kullanılacak. Bir ABD şirketinin öncülüğünü yaptığı yeni sistem, futbolun en tartışmalı kuralı olan ofsayt kuralının ihlallerini tespit etmek için kullanılacak.

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"DRAGON (EJDERHA)"

Webtekno'nun haberine göre, "Dragon (Ejderha)" sistemi ile her stada en az 28 iPhone 14 yerleştirilecek. Sonrasında da akıllı telefonlar, maçı ve pozisyonları her açıdan çekecek. Otomatik tespit sistemi, oyun içerisinde önemli anları tespit edebilecek ve bazı kameraların çekim kalitesini geçici olarak yükseltebilecek. Bu görseller sonradan sisteme kaydedilirken yeniden küçültülecek. Sistem, oyuncuları maç içinde 7 ilâ 10 bin arası noktada tespit edecek.

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Bu noktada iPhone'un yüksek frame-rate'e sahip olması önemli oluyor. Buna karşılık saniyede 50 kareyi bulan çekim sayesinde daha doğru tespitlerde bulunmak mümkün hale geliyor.

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İngiltere iPhone VAR ingiltere premier lig
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