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Premier Lig'de yılın futbolcusu Ruben Dias

05.06.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun en iyi futbolcusu Manchester City'nin Portekizli stoperi Ruben Dias oldu.

Premier Lig'de yılın futbolcusu Ruben Dias

Manchester City'nin Portekizli stoperi Ruben Dias, İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Dias, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.

Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon olan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynayan Manchester City'nin başındaki Josep Guardiola da en iyi teknik direktör ödülüne layık görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League
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