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Premier Lig maçları şifresiz mi olacak?

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.04.2020 20:28 | Son Güncelleme

İngiltere Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden, Premier Lig maçlarının koronavirüs salgının ardından şifresiz yayınlanması için proje hazırladığını açıkladı.

Premier Lig maçları şifresiz mi olacak?

UEFA, 55 üye ülke federasyonuyla dün yaptığı toplantıda yerel liglerin tamamlanmasını istemişti. Koronavirüs salgını sebebiyle son olarak 6 hafta önce maç oynanan ve süresiz ertelenen Premier Lig'in Temmuz ayı sonu itibariyle bitirilmesi hedefleniyor. Maçların ne zaman başlayacağı konusunda hala belirsizlik sürerken, futbolseverleri heyecanlandıracak bir son dakika açıklaması geldi. İngiltere Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden, tüm dünyanın heyecanla takip ettiği Premier Lig'in koronavirüs salgının ardından maçları şifresiz yayınlamak için proje hazırladığını belirtti.

İngiltere'de şu anda BT Sports ve Sky Sports, maçların yayın haklarını elinde bulundururken, karşılaşmaları şifreli şekilde yayınlıyor. Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'ni Ağustos ayında oynatmayı planlayan başkan Aleksander Ceferin'in Premier Lig için yapılan Temmuz ayı fikrini kabul ettiği iddia edilmişti. Ceferin'in diğer Avrupa liglerinin de Temmuz ayı sonunda bitmesini istediği gelen haberler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ligi koronavirüs

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