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Prens Harry’de korona virüs şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 10:41 | Son Güncelleme

Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra Kanada’da yeni hayatlarına başlayan Meghan Markle ve Prens Harry, corona virüse karşı tedbir alıyor ancak Prens’in salgından etkilenmiş olma ihtimali gündemde. Prens’in son görevler için bulunduğu İngiltere’de Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile bir araya gelmiş olması, Hamilton’ın da öncesinde, testi pozitif çıkan isimlerle buluşması şüpheyi artırdı.

Prens Harry’de korona virüs şüphesi

Meghan Markle ve Prens Harry, corona virüs salgınında ne yapıyor? Buckingham Sarayı, salgın nedeniyle bazı programlarını iptal ederken Sussex çifti de kendi önlemlerini alıyor.

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Entertainment Tonight Canada’nın çifte yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Meghan ve Harry çifti, herkes gibi tedbiri elden bırakmıyor ve Megxit sonrası yeni hayatlarına başladıkları Kanada’da hükümetin tavsiyelerine uyuyor. Bir kaynak, “Çift testinin pozitif çıktığını bildikleri kişilerle uzak durmaları gerektiğini biliyorlar ve buna göre hareket ediyorlar” ifadesini kullandı.

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Prens Harry, İngiltere’de bulunduğu dönemde bir etkinlikte Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile bir araya gelmişti. Bu buluşmadan birkaç gün önce Hamilton, corona virüs testleri pozitif çıkan Sophie Gregoire Trudeau (Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi) ve oyuncu Idris Elba ile aynı etkinlikte buluşmuştu. Hamilton’ın hasta olduğu ya da corona testi yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili henüz bir bilgi alınmadı.

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Kraliyet çifti, salgın sonrası kendilerini kalabalıklardan uzak tutacak etkinliklerden uzak kalıyor. Kraliçe II. Elizabeth de her yıl mart ayında yaptığı bahçe partisi ile Cheshire ve Camden ziyaretlerini ertelemişti.

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Meghan ve Harry çifti, kraliyet görevlerini tamamlamalarının ardından Kanada’ya döndü. Çift, kraliyetten ayrılma kararlarını duyurmalarının ardından ilk kez diğer kraliyet üyeleri ve Kraliçe ile Commonwealth Day (İngiliz Milletler Topluluğu Günü) kutlamasında bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
prens harry, korona,

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