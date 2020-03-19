Prens Harry’de korona virüs şüphesi

Meghan Markle ve Prens Harry, corona virüs salgınında ne yapıyor? Buckingham Sarayı, salgın nedeniyle bazı programlarını iptal ederken Sussex çifti de kendi önlemlerini alıyor.

Entertainment Tonight Canada’nın çifte yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Meghan ve Harry çifti, herkes gibi tedbiri elden bırakmıyor ve Megxit sonrası yeni hayatlarına başladıkları Kanada’da hükümetin tavsiyelerine uyuyor. Bir kaynak, “Çift testinin pozitif çıktığını bildikleri kişilerle uzak durmaları gerektiğini biliyorlar ve buna göre hareket ediyorlar” ifadesini kullandı.

Prens Harry, İngiltere’de bulunduğu dönemde bir etkinlikte Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile bir araya gelmişti. Bu buluşmadan birkaç gün önce Hamilton, corona virüs testleri pozitif çıkan Sophie Gregoire Trudeau (Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi) ve oyuncu Idris Elba ile aynı etkinlikte buluşmuştu. Hamilton’ın hasta olduğu ya da corona testi yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili henüz bir bilgi alınmadı.

Kraliyet çifti, salgın sonrası kendilerini kalabalıklardan uzak tutacak etkinliklerden uzak kalıyor. Kraliçe II. Elizabeth de her yıl mart ayında yaptığı bahçe partisi ile Cheshire ve Camden ziyaretlerini ertelemişti.