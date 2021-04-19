MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Prens Philip'in cenazesi buzları eritti! Harry ve William'dan iki saatlik görüşme

Prens Philip'in cenazesi buzları eritti! Harry ve William'dan iki saatlik görüşme

19.04.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oprah röportajı sonrası ilişkileri kopma noktasına gelen Prens Harry ve Prens William kardeşler, dedelerinin cenazesinden sonra işleri yoluna koymak için ilk adımı attı. İki kardeşin cenazeden sonra babaları Prens Charles ile birlikte iki saat baş başa görüştükleri ortaya çıktı.

Prens Philip'in cenazesi buzları eritti! Harry ve William'dan iki saatlik görüşme

İngiltere cumartesi günü düzenlenen törenle Prens Philip’i son yolculuğuna uğurlarken, tüm gözler Kraliçe Elizabeth’in yanı sıra aileyi karıştıran Prens Harry’nin üzerindeydi.

SPL5222013_028

Kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey’e verdiği röportajla ortalığı birbirine katmıştı.

SPL5222013_002

Aile içindeki bazı bireyleri ırkçılıkla suçlayan çiftten cenaze törenine yalnızca Prens Harry katıldı. İkinci çocuğuna hamile olan Meghan Markle, doktorlarının tavsiyesi üzerine sağlık nedenlerinden ötürü ABD’de kaldı.

SPL5222013_007

Son yaşananlardan sonra ağabeyi Prens William’la da arası iyice açılan Prens Harry, dedesinin cenazesi sonrası buzları eritme fırsatı buldu. Törende yan yana gelmeyen ikilinin, cenazeden sonra görüştükleri öğrenildi.

SPL5222013_050

‘PRENS PHILIP BUNU İSTERDİ’

The Times’ın haberine göre Prens Charles, Prens William ve Prens Harry, Oprah röportajından sonra ilk kez Windsor Kalesi’nde iki saatlik bir görüşme yaptı.

SPL5222081_002

Gazeteye konuşan bir kaynak, “Henüz yolun başı ama bu Prens Philip’in isteyeceği bir şeydi. Harry ve William samimiydi. Herkes gittikten sonra babaları Charles da onlara katıldı” ifadelerini kullandı.

SPL5222013_015

DOĞUM GÜNÜNE KADAR KALACAK

Prens Harry’nin cenazeden sonra ne zaman ABD’ye döneceği de merak konusu oldu. Söz konusu görüşmenin bu durumu etkileyebileceği belirtiliyor. İngiliz basınına göre Prens Harry, Kraliçe Elizabeth’in 95. yaş günü olan Çarşamba gününe kadar İngiltere’de kalabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç! Öldürdükten sonra da devam ettiKorkunç! Öldürdükten sonra da devam etti
Kardeşi suskunluğunu bozdu! 'Ablamın ve ailemin...'Kardeşi suskunluğunu bozdu! 'Ablamın ve ailemin...'
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Genç kızın feryadı: 'Özgecan Aslan gibi öldürürüm’ diyor

Genç kızın feryadı: 'Özgecan Aslan gibi öldürürüm’ diyor

Flaş uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın

Flaş uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Rusya savaş çanlarını çaldı: Kan gölüne döner!

Rusya savaş çanlarını çaldı: Kan gölüne döner!

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Burak Sergen'in oğlundan kötü haber geldi

Burak Sergen'in oğlundan kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.