Prens ve Prenses yeni evlerine taşınıyor!

Prens William ve Prenses Kate çocuklarıyla birlikte 2022'den beri Adelaide Cottage’ta yaşıyorlar. Fikrimce orada özellikle son dönemde yaşanan zorluklar evi onlar için hüzünlü bir anı mekanı haline getirmiş olabilir. Sonuç olarak Kate ciddi bir sağlık sorunu yaşadı ve ardından uzun süren yorucu bir tedavi süreci geçirdi. Kraliçe'nin ölümü ile başlayan süreçler bütün aile için yorucu olmuş ve belki de bu hüzünlü ağır hava evlerine sirayet etmiştir.

Sonunda ‘Bizim Ev’ Dercesine Bir Yuva: Forest Lodge

Bu negatif havanın ağırlığından mıdır bilinmez ama çift, Windsor Great Park içindeki 8 yatak odalı Forest Lodge’u “sonsuza kadar kalacakları yuvaya” çevirmeye hazırlanıyor. Ailenin William tahta geçtiğinde bile burada yaşamayı sürdürecekleri söyleniyor. İkinci derece koruma altında olan bu ev, tarihi dokusunu korumak için özel ilgi ve titiz bir bakım gerektiriyor.

İki aileye tahliye talebi

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Prens William ve Prenses Kate’in yeni evine taşınabilmesi için yan tarafta yaşayan iki aileden evlerini boşaltmaları istenmiş. Berkshire’daki 300 yıllık malikanenin hemen yanındaki kulübe tarzı evlerde oturan bu ailelerden, yaz başında taşınmaları talep edilmiş.

Forest Lodge’un ahırlardan dönüştürülmüş evler, kraliyete ait mülkleri yöneten Crown Estate tarafından kiraya verilmiş. Evlerinden çıkmaları istenen kiracıların bu talep karşısında oldukça şaşkın oldukları söyleniyor. Üstelik bu istek yalnızca sözlü olarak iletilmiş, herhangi bir resmi tahliye bildirimi yapılmamış.

Ailelere ise Great Park içinde başka evler önerilmiş. Mail on Sunday’e konuşan bir kaynak durumu şöyle özetlemiş: "Hiç beklemiyorlardı. Çünkü o evler Forest Lodge’a çok yakın, kraliyet ailesi oraya yerleşecekse, o evlerde sıradan insanların yaşamasını istemezler."

Maliyetler William ve Kate'den

Forest Lodge’un tadilat giderlerini ve kiranın tamamını William ile Kate’in kendi cebinden karşılayacağı; yani hazine bütçesine dokunulmayacağı haberlerde vurgulanmış. Taşınmanın gizli değil, ama net bir maliyeti olduğuna dikkat çekiliyor.

Sonuçta, kraliyet için yeni bir ev, yeni bir başlangıç anlamına geliyor olabilir. Ama bence her yeni sayfa, birilerinin hayatında küçük de olsa bir kapanışı beraberinde getiriyor. Orada şaşkınlıkla evlerinden ayrılan iki ailenin hikâyesi de bunun sessiz bir örneği.