Prens William ve Kate Middleton 30 yıllık kuralı delmeye çalışıyor! İkisi de hiç memnun değilmiş...

İngiltere Prensi William ve eşi Kate Middleton'un en büyük oğulları Prens George'un gelecekteki seyahatlerini etkileyecek 30 yıllık kuralı aşmaya çalıştığı iddia ediliyor. Kurala göre 12 yaşını geçen hanedan üyelerinin birlikte seyahat etmesinin yasak.

Bu kural, olası bir trajik kazaya karşı hanedanın soyunun kurumasının önlenmesini amaçlıyor fakat Prens William ve Kate Middleton bu yasağı delmek istiyor.

YARDIMCILARIYLA GÖRÜŞÜYORLAR

New York Post'a konuşan kaynaklara göre William ve Kate, 22 Temmuz'da 12 yaşına girecek oğulları için yıllardır yürürlükte olan kuralı nasıl aşabilecekleriyle ilgili danışmanlarla ve yardımcılarla görüşüyor. Henüz net bir karar verilmese de William ve Kate, hep birlikte aynı uçağa binmeleri için Kral Charles'tan özel izin isteyebilir.