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Prens William ve Kate Middleton'ın acı günü! Köpekleri Lupo öldü

23.11.2020 10:13 | Son Güncelleme:
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Prens William ve Kate Middleton'ın acı günü! Köpekleri Lupo öldü

Prens William ve Kate Middleton'ın sevgili köpeği Lupo öldü. Lupo, geleceğin kralı Prens George'un ismini de seçmişti.

Prens William ve Kate Middleton çifti üzücü haberi açıklayarak, 'Çok üzücü bir şekilde geçen hafta sonu sevgili köpeğimiz Lupo vefat etti. Son dokuz yıldız ailemizin kalbindeydi. Onu çok özeleyeceğiz.' dedi.

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Bir İngiliz Cocker Spaniel olan Lupo, birkaç yıldır bu ırkın popülaritesinin kazanılmasında büyük katkıda bulunmuştu.

İtalyanca'da kurt anlamına gelen Lupo, Prens George'tan sorumluydu.

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Kate hamileyken, o ve William'ın isimlerin yazılı olduğu kağıtlar, Lupo'nun seçmesi için yere bırakılmıştı. Lupo'nun seçtiği kağıtta George adı yazılıydı.

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