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  4. Prenses Diana'nın ikonik elbisesi rekor fiyata satıldı! Duyanlar inanamadı

Prenses Diana'nın ikonik elbisesi rekor fiyata satıldı! Duyanlar inanamadı

19.12.2023 17:21 | Son Güncelleme:
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Ölümünün ardından 26 yıl geçen Prenses Diana'nın eşyaları, müzayedelerin gözdesi olmaya devam ediyor. Kraliyet Ailesi'nin hüzünlü prensesinin ikonik elbiselerinden biri milyonlarca liraya satılarak rekor kırdı.

1997'de trajik bir trafik kazasıyla hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikonik elbiselerinden biri açık arıtmaya çıktı.

Eski Galler Prensesi Diana'nın 1985 yılında giydiği gece elbisesi Los Angeles merkezli müzayede evi Julien's Auctions tarafından açık artırmada alıcı buldu.

Prenses'in ilk kez 1985 yılında Floransa'da giydiği elbise 1 milyon 148 bin dolara satıldı. Tasarımcı Jacques Azagury imzalı siyah-mavi gece elbisesi, beklenen fiyatın 11 katına satıldı.

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EN PAHALI ELBİSE REKORU

Müzayede evi, elbisenin açık artırmada satılan en pahalı Prenses Diana'ya ait elbise olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Prenses Diana
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