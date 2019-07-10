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Prenses Haya'nın neden kaçtığı ortaya çıktı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 10.07.2019 08:06 | Son Güncelleme

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 15 yıllık eşi Prenses Haya İngiltere'ye kaçtı. Geçtiğimiz günlerde çıkan Almanya'ya kaçarak sığınma istediği yönündeki haberlerin ardından bu kez İngiltere'ye kaçan Prenses Haya'nın eşini terk etmesi dünyada yankı uyandırdı. Londra'da olduğu öğrenilen prensesin eşini ve çocuklarını terk etme sebebi de ortaya çıktı. İşte şok etkisi yaratan o iddia...

Prenses Haya'nın neden kaçtığı ortaya çıktı!

Geçen aylarda Dubai’den Almanya’ya kaçan Prenses Haya, Almanya’ya sığınma talebinde bulunmuştu. İngiliz basını, prensesin şimdi de İngiliz korumasıyla yasak aşk yaşadığını yazıyor.

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Basına yansıyan haberlere göre Prenses ve koruma arasındaki aşk ilişkisinin 69 yaşındaki Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum tarafından öğrenildi. Bunun üzerine de prenses Dubai’yi terk etti.

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Prensesin kaçışının ardından, Londra'daki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği açıklama yapmayı reddetti. Büyükelçiliğe göre, konu 'iki kişi arasında yaşanan şahsi bir mevzu.'

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Prenses Haya’nın Londra’da saklandığı ve hayatından endişe ettiği bildirilmişti.

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Ek olarak, Prenses Haya'nın yasak aşk yaşadığı korumasının Londra merkezli bir güvenlik şirketi olan UK Mission Enterprise Limited'ta çalıştığı iddia edildi. İngiliz korumaya prenses tarafından pahalı hediyelerin alındığı söyleniyor. Aynı zamanda Prenses Haya'nın Londra'da kaldığı 85 milyon sterlinlik evde erkek arkadaşı ile yaşadığı da ileri sürülüyor.

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Haya'nın koruması ile yeni bir hayata başlamayı hatta evlenmeyi istediği fakat eşi El Maktum'dan para alamayacağı için korktuğu da yine haberlerde yer aldı.

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Ürdün Kralı Abdullah'ın da, üvey kız kardeşinin yasak ilişkisinden haberdar olduğu ve Ürdünlü akrabalarının Haya'ya, eşi El Maktum’dan rahat yaşam sürebileceği miktarda para alması önerisinde bulunduğu aktarıldı.

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Konuyu sayfalarına taşımaya devam eden İngiliz basını, şok edici bir başka iddiayı daha dillendiriyor.

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Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum ile Prenses Haya'nın bir kız ve bir erkek çocuğu var.

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İddialara göre, 7 Ocak 2012 doğumlu erkek çocuk Şeyh Zayed'in babası aslında Haya'nın eski sevgilisi.

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Şeyh Muhammed’in geçtiğimiz günlerde Instagram profilindeki bir paylaşımı karısının kaçışı ile ilişkilendirildi.

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Paylaşımda 'Sevdin ve Öldün' başlıklı bir şiir yer alıyor.

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"Seni hain, sen en değerli güvene ihanet ettin ve oynadığın oyun açığa çıktı...
Yalan söylediğin günler bitti...
Artık benim yanımda yerin yok...
Kiminle meşgulsen onun yanına git...
Yaşaman veya ölmen umurumda değil" dizelerini içeren şiirin Şeyh’in kendisini bırakıp kaçan karısına bir mesaj olarak paylaştığı iddia ediliyor.

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Diğer yandan, Şeyh Muhammed'in İngiltere'de eşi Prenses Haya'ya karşı dava açtığı duyuruldu. 30 Temmuz’da Londra’da gerçekleşecek duruşmada Dubai Şeyhi ve Prenses Haya, çocuklarının velayeti için karşı karşıya gelecek.

KAÇAN İLK PRENSES DEĞİL

Aynı zamanda, aileden kaçmış ilk kişi Prenses Haya değil. Şeyh Maktum'un diğer eşinden olan Prenses Latife, 2018'in sonlarında Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaçarak Umman üzerinden denize açılmış, bulunduğu tekne Hindistan çevresinde silahlı kişiler tarafından durdurulmuştu.Prenses Latife Dubai'ye geri götürüldü ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

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Latife, o günlerde Instagram hesabında bir video paylaşmıştı.Video, prensesin 'Bu çektiğim son video olabilir' demesi ile başlıyordu.Prenses, videonun devamında 'şeytani' babasının tek önemsediği şeyin itibarı olduğunu, itibari için birilerini öldürebileceğini söylüyordu.Ardından babası yüzünden hayatının eziyet haline geldiğini, hapis gibi bir hayat yaşadığını ifade ediyordu.

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Haya bin Hüseyin, Şeyh Maktum'un altıncı eşi.


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Prenses Haya ingiltere

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