Prenses Haya'nın neden kaçtığı ortaya çıktı!

Geçen aylarda Dubai’den Almanya’ya kaçan Prenses Haya, Almanya’ya sığınma talebinde bulunmuştu. İngiliz basını, prensesin şimdi de İngiliz korumasıyla yasak aşk yaşadığını yazıyor.

Basına yansıyan haberlere göre Prenses ve koruma arasındaki aşk ilişkisinin 69 yaşındaki Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum tarafından öğrenildi. Bunun üzerine de prenses Dubai’yi terk etti.

Prensesin kaçışının ardından, Londra'daki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği açıklama yapmayı reddetti. Büyükelçiliğe göre, konu 'iki kişi arasında yaşanan şahsi bir mevzu.'

Prenses Haya’nın Londra’da saklandığı ve hayatından endişe ettiği bildirilmişti.

Ek olarak, Prenses Haya'nın yasak aşk yaşadığı korumasının Londra merkezli bir güvenlik şirketi olan UK Mission Enterprise Limited'ta çalıştığı iddia edildi. İngiliz korumaya prenses tarafından pahalı hediyelerin alındığı söyleniyor. Aynı zamanda Prenses Haya'nın Londra'da kaldığı 85 milyon sterlinlik evde erkek arkadaşı ile yaşadığı da ileri sürülüyor.

Haya'nın koruması ile yeni bir hayata başlamayı hatta evlenmeyi istediği fakat eşi El Maktum'dan para alamayacağı için korktuğu da yine haberlerde yer aldı.