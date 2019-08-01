Eşi kaçan şeyhten 'intikam' paylaşımı

Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit El Maktum'un 6 eşinden biri olan Prenses Haya iki çocuğu ile Londra'ya kaçmıştı.

Prenses Haya'nın, Londra merkezli bir güvenlik şirketi UK Mission Enterprise Limited'ta çalışan bir koruma ile ilişkisi olduğu iddiaları da gündeme bomba gibi düşmüştü.

İddialara yanıt vermeyen Haya'nın 69 yaşındaki milyarder eşi ile davasının ilk duruşması 30 Temmuz'da Londra'da Aile Yüksek Mahkemesi'nde gerçekleşmişti.

Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un, eşine karşı açtığı davanın ilk duruşmasında, 45 yaşındaki prenses 'zoraki evlilik koruması kararı' talep etmişti.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum, ilk duruşmadan kısa süre sonra sosyal medya hesabında imalı bir şiir paylaştı.

El Maktum'un paylaştığı 'Ekselansların Kılıçları' adlı şiirde zorlukların üstesinden gelmek, en zorlu şeyleri çözmek, mücadele, keskin bıçaklarla parlayan kılıç ve intikam alma zorunluluğu gibi sözler dikkat çekti.

Ancak şiirin doğrudan Prenses Haya'ya ithaf edilip edilmediği belirtilmedi.

El Maktum'un paylaştığı şiirdeki sözler de akıllara Prenses Haya'nın hangi mahkemeden istediği koruma talebini getirdi.

Londra'daki davanın ikinci duruşmasının tarihi 11 Kasım olarak duyuruldu.

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Muhammed bin Raşit El Maktum, Prenses Haya ile çocuklarının velayeti için mücadele edecek.



