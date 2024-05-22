Prim nasıl yazılır? Prim mi pirim mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Güncel doğru yazılışının nasıl olduğu yaygın olarak araştırılan Fransızca kökenli isim sözcüklerinden biri primdir. Bu sözcük hem ekonomi ve spor alanında hem de iş bağlamında sıklıkla kullanılır. Dolayısıyla prim sözcüğünün TDK’ye göre bu sözcüğün ilk hecesinde i sesi olacak şekilde mi yoksa i ünlüsü kullanılmadan mı yazıldığı açıklanmalıdır. Ardından TDK güncel sözlüğündeki tanımlarına da değinilmesi mümkün olan prim kelimesi bu gibi bilgiler eşliğinde cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanılabilecektir.

Prim nasıl yazılır?

Fransızca kökenli olan ve ses değişikliğine uğrayarak dilimize geçen pek çok sözcük vardır. Bu sözcüklere örnek olan prim de hem ekonomi hem spor terimi olarak kullanılır. Öyle ki bu sözcükle oluşturulan sigorta primi gibi ekonomi alanına yönelik olan birleşik kelimeler mevcuttur. Yine prim yapmak gibi birleşik fiillerde de incelenen bu yabancı kökenli kelimeye rastlanır. Günlük konuşmalarda temel anlamıyla da yaygın olarak kullanılan prim kelimesinin Türkçe yazım kurallarına uygun olan yazılışı sıklıkla araştırılır.

Bu sözcüğün doğru yazılışına yönelik olarak açıklama yapılırken yanıt sunulması gereken öne çıkan soru ise “Prim mi pirim mi?” şeklindedir. Dolayısıyla prim sözcüğünün ilk sesleminde i sesi olacak şekilde mi yoksa i ünlüsü olmadan mı yazıldığı belirtilmelidir. Bu konuda net ve güncel bilgilere ulaşılması için başvurulması gereken temel kaynak ise TDK güncel sözlüğüdür.

Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğünde 4 ayrı tanımı mevcut olan prim kelimesi ilk hecesinde i ünlüsü olmayacak şekilde yazılmalıdır. Fransızcada prime şeklinde yazılan bu sözcük dilimize geçerken sonunda yer alan e ünlüsü düşmüştür. Ancak ilgili sözcük dilimize ödünçlenirken ilk seslemine i ünlüsü eklenmemiştir. Dolayısıyla TDK tarafından doğru olduğu açıklanan prim yazımı ile Fransızcadan dilimize geçtiği bilinen bu ifadenin yazılı dildeki hatalı kullanımı aşağıdaki gibi detaylandırılabilir:

Prim (doğru yazılışı)

(doğru yazılışı) Pirim (yanlış yazılışı)

Prim TDK tarafından onaylanan doğru yazılışı nasıldır?

Yabancı kökenli sözcüklerin dilimize geçerken nasıl bir ses değişikliğine uğradığı çoğu zaman merak edilir. Çünkü farklı dillerden Türkçe'ye ödünçlenen bu tür sözcüklerin büyük bir çoğunluğu ses değişikliğine uğrar. Fransızca kökenli olan prim sözcüğünün doğru yazılışı da ünlü harflerin kullanımına yönelik hususlardan ötürü karıştırılabilir. Dolayısıyla prim doğru yazılışı hakkında bilgi sunulurken TDK güncel sözlüğü incelenir. Bu kaynakta da belirtildiği üzere prim kelimesi ilk hecesinde i ünlüsü olmayacak şekilde yazılmalıdır. Aksi takdirde pirim yazımı hatalı olduğu için Türkçe yazım kuralları ihlal edilir. Ele alınan bu sözcüğün doğru yazılışının karıştırılmaması için prim kelimesine dair detaylı bilgiler derlenebilir. Bu bağlamda prim sözcüğünün doğru yazılışı, türü, TDK güncel sözlüğündeki tanımları gibi bilgilerin bir arada incelenebileceği açıklamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Prim (isim): İşveren tarafından çalışan bireyi isteklendirip verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk bir şekilde ulaşmasını sağlamak için verilen para. Prim (isim): Sigorta kuruluşlarına bağlı olan kişilerin ödemek zorunda oldukları ücret. Prim (isim, ekonomi): Pay senetlerinin esas fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki artış. Prim (isim, spor): Üstün başarı gösteren sporculara verilen armağan.





