EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Prim nasıl yazılır? Prim mi pirim mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Prim nasıl yazılır? Prim mi pirim mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
21.05.2024 01:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş bağlamıyla ekonomi alanının yanı sıra sporla ilgili metinlerde de sıklıkla rastlanan prim sözcüğü yabancı kökenlidir. Fransızca'dan Türkçe'ye geçiş yaptığı bilinen prim kelimesinin ilk sesleminde ünlü harf kullanılıp kullanılmadığı ise genellikle karıştırılan bilgilerdendir. Bu da prim TDK onaylı güncel yazılışının nasıl olduğunun araştırılmasına yol açar. Dolayısıyla prim kelimesinin ait olduğu dildeki yazılışıyla Türkçe'ye geçiş yaparken nasıl bir ses değişikliğine uğradığı belirtilmelidir.

Güncel doğru yazılışının nasıl olduğu yaygın olarak araştırılan Fransızca kökenli isim sözcüklerinden biri primdir. Bu sözcük hem ekonomi ve spor alanında hem de iş bağlamında sıklıkla kullanılır. Dolayısıyla prim sözcüğünün TDK’ye göre bu sözcüğün ilk hecesinde i sesi olacak şekilde mi yoksa i ünlüsü kullanılmadan mı yazıldığı açıklanmalıdır. Ardından TDK güncel sözlüğündeki tanımlarına da değinilmesi mümkün olan prim kelimesi bu gibi bilgiler eşliğinde cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanılabilecektir.

Prim nasıl yazılır?

Fransızca kökenli olan ve ses değişikliğine uğrayarak dilimize geçen pek çok sözcük vardır. Bu sözcüklere örnek olan prim de hem ekonomi hem spor terimi olarak kullanılır. Öyle ki bu sözcükle oluşturulan sigorta primi gibi ekonomi alanına yönelik olan birleşik kelimeler mevcuttur. Yine prim yapmak gibi birleşik fiillerde de incelenen bu yabancı kökenli kelimeye rastlanır. Günlük konuşmalarda temel anlamıyla da yaygın olarak kullanılan prim kelimesinin Türkçe yazım kurallarına uygun olan yazılışı sıklıkla araştırılır.

Bu sözcüğün doğru yazılışına yönelik olarak açıklama yapılırken yanıt sunulması gereken öne çıkan soru ise “Prim mi pirim mi?” şeklindedir. Dolayısıyla prim sözcüğünün ilk sesleminde i sesi olacak şekilde mi yoksa i ünlüsü olmadan mı yazıldığı belirtilmelidir. Bu konuda net ve güncel bilgilere ulaşılması için başvurulması gereken temel kaynak ise TDK güncel sözlüğüdür.

Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğünde 4 ayrı tanımı mevcut olan prim kelimesi ilk hecesinde i ünlüsü olmayacak şekilde yazılmalıdır. Fransızcada prime şeklinde yazılan bu sözcük dilimize geçerken sonunda yer alan e ünlüsü düşmüştür. Ancak ilgili sözcük dilimize ödünçlenirken ilk seslemine i ünlüsü eklenmemiştir. Dolayısıyla TDK tarafından doğru olduğu açıklanan prim yazımı ile Fransızcadan dilimize geçtiği bilinen bu ifadenin yazılı dildeki hatalı kullanımı aşağıdaki gibi detaylandırılabilir:

  • Prim (doğru yazılışı)
  • Pirim (yanlış yazılışı)

Prim TDK tarafından onaylanan doğru yazılışı nasıldır?

Yabancı kökenli sözcüklerin dilimize geçerken nasıl bir ses değişikliğine uğradığı çoğu zaman merak edilir. Çünkü farklı dillerden Türkçe'ye ödünçlenen bu tür sözcüklerin büyük bir çoğunluğu ses değişikliğine uğrar. Fransızca kökenli olan prim sözcüğünün doğru yazılışı da ünlü harflerin kullanımına yönelik hususlardan ötürü karıştırılabilir. Dolayısıyla prim doğru yazılışı hakkında bilgi sunulurken TDK güncel sözlüğü incelenir. Bu kaynakta da belirtildiği üzere prim kelimesi ilk hecesinde i ünlüsü olmayacak şekilde yazılmalıdır. Aksi takdirde pirim yazımı hatalı olduğu için Türkçe yazım kuralları ihlal edilir. Ele alınan bu sözcüğün doğru yazılışının karıştırılmaması için prim kelimesine dair detaylı bilgiler derlenebilir. Bu bağlamda prim sözcüğünün doğru yazılışı, türü, TDK güncel sözlüğündeki tanımları gibi bilgilerin bir arada incelenebileceği açıklamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  1. Prim (isim): İşveren tarafından çalışan bireyi isteklendirip verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk bir şekilde ulaşmasını sağlamak için verilen para.
  2. Prim (isim): Sigorta kuruluşlarına bağlı olan kişilerin ödemek zorunda oldukları ücret.
  3. Prim (isim, ekonomi): Pay senetlerinin esas fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki artış.
  4. Prim (isim, spor): Üstün başarı gösteren sporculara verilen armağan.
    Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB'den bir ilk: Ortaokul öğrencileri için başlıyor! Ücretsiz...MEB'den bir ilk: Ortaokul öğrencileri için başlıyor! Ücretsiz...
Mülakat tartışmasına son noktayı koydu!Mülakat tartışmasına son noktayı koydu!
Öğretmen atamasında mülakat krizi! Mahkemeye gitmeye hazırlanıyorlarÖğretmen atamasında mülakat krizi! Mahkemeye gitmeye hazırlanıyorlar
Anahtar Kelimeler:
prim nasıl yazılır tdk yazım kuralları
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Türkiye Sıla'yı konuşuyor: 12.8 milyonluk bursla Harvard'ı kazandı

Türkiye Sıla'yı konuşuyor: 12.8 milyonluk bursla Harvard'ı kazandı

Özgür Özel'e çok ağır ifadeler! MHP'liler ateş püskürdü

Özgür Özel'e çok ağır ifadeler! MHP'liler ateş püskürdü

500 liraya yaklaştı, talepte gram azalma yok!

500 liraya yaklaştı, talepte gram azalma yok!

İddialar sonrası Halkbank'tan esnaf kredisi açıklaması! 'Faiz oranları...'

İddialar sonrası Halkbank'tan esnaf kredisi açıklaması! 'Faiz oranları...'

Emekli maaşı ve asgari ücret kulisi! Maaşlardaki zammın oranını verdi

Emekli maaşı ve asgari ücret kulisi! Maaşlardaki zammın oranını verdi

Barış Boyun İtalya'da yakalandı!

Barış Boyun İtalya'da yakalandı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.