Prodigy'nin solisti Keith Flint evinde ölü bulundu (Keith Flint kimdir?)

Ünlü İngiliz elektronik müzik grubu The Prodigy'nin vokalisti Keith Flint hayranlarını yıkan haber...
49 yaşındaki Flint'in İngiltere'nin Essex bölgesindeki Dunmow'da bulunan evinde ölü bulunduğu belirtildi.
Polis yerel saatle sabah 8 civarında "bir adamın sağlık durumuna ilişkin" bir telefon aldıklarını, eve ulaştıklarında Flint'in hayatını kaybetmiş olduğunu söyledi.
Polis Flint'in ölümünün şüpheli görünmediğini ve olayla ilgili dosya açıldığını belirtti. Flint'in ölüm nedeni henüz belli olmasa da kalp krizinden şüpheleniliyor.
Flint, Avustralya turundan İngiltere'ye yeni dönmüştü ve Mayıs ayında Amerika turnesine çıkacaktı.
KEİTH FLİNT KİMDİR?
İngiltere'nin Essex şehrinde 1989 yılında Liam Howlett tarafından "Moog Prodigy" adıyla kurulan, 1991 de ismini "The Prodigy" olarak değiştiren grubun solisti Keith Flint 27 mayıs 1969 tarihinde ingiltere'de dünyaya geldi.
ilginç saç stiliyle de dikkat çeken Keith Flint, aynı zamanda dansçı ve motosiklet tutkunuydu. 1998 yazında profesyonel yarışçılarla mücadele etti.
Gruba dansçı olarak katılan Flint, 1996 yılında "Fire Starter" adlı şarkının vokalistliğini yaptı ve çok beğeni topladı. Bunun üzerine The Prodigy'nin sıradaki teklisi olan Breathe'in geri vokalliğini yaptı.
Gelen beğeniler üzerine, "Serial Thrilla" ve "Fuel My Fire" teklilerinde de vokalistlik yaptı ve bu tekliler bir albümde toplandı. Albüm o kadar beğenildi ki gelmiş geçmiş en iyi dans müziği albümü olma yolunda hızla ilerledi. Bu gelişmeler Flint'i bir medya odağı haline getirdi.
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