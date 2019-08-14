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Prof. Dr. Canan Karatay: İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bayramda bol bol et yenmesi tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Canan Karatay: İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz

Karatay, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara baklava ve böreği fazla yememe tavsiyesinde bulundu.

Kurban etinin bol miktarda tüketilebileceğini belirten Karatay, "Kurban etini bulurlarsa yağıyla beraber bol bol yiyebilirler. Hayvansal yağ en sağlıklı yağdır. Hayvansal yağ damarları tıkamaz, yapay yağlar damarları tıkar." dedi.

Yapay yağların katı olduğunu aktaran Karatay, "Tereyağı hiçbir zaman katı değildir. Zeytinyağı da katı değildir. Damarları da tıkamaz, beyni de açar. Beynin yağa ihtiyacı vardır. Bizi beynimiz çalışmasın diye yağsız bıraktılar. Beyin, vücut yağla çalışır. İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz." diye konuştu.

Karatay, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutladı.

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