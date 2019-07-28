Prof. Dr. Hayat Erkanal hayatını kaybetti (Hayat Erkanal kimdir?)

Urla Limantepe'de Türkiye'nin ilk su altı kazısını başlatan Erkanal, farklı tarihi projelere destek vermişti. Urla'daki kazı dünyasının en önemli 10 su altı kazısı arasına girmişti.

Türkiye'deki bir çok kazı çalışmasına katılan ve "duayen" olarak bilinen Erkanal, Mardin Nusaybin'deki kazı çalışmaları sırasında terör saldırısına uğramıştı.

HAYAT ERKANAL KİMDİR?



1940 yılında İzmir'de doğan Erkanal, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Kürsüsü'nden 1964'de mezun oldu. 1963-1964'de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çeşitli görevlerde çalışan Erkanal, 1979'da profesör oldu. Ankara Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı da yapan Erkanal, kariyeri boyunca pek çok araştırma kazısına katıldı.

Kaynak: AA

