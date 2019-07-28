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Prof. Dr. Hayat Erkanal hayatını kaybetti (Hayat Erkanal kimdir?)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 28.07.2019 15:32 | Son Güncelleme

İzmir'in Urla ilçesindeki Limantepe Su Altı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hayat Erkanal 79 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'deki birçok kazı çalışmasına katılan ve 'duayen' olarak bilinen Erkanal, Mardin Nusaybin'deki kazı çalışmaları sırasında terör saldırısına uğramıştı. Urla Limantepe'de Türkiye'nin ilk su altı kazısını başlatan Erkanal, farklı tarihi projelere destek vermişti.

Prof. Dr. Hayat Erkanal hayatını kaybetti (Hayat Erkanal kimdir?)

Dalış yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Erkanal, bugün yaşamını yitirdi.

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, yaptığı açıklamada, 12 Haziran'dan bu yana hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Erkanal'ı saat 11.45'de kaybettiklerini söyledi.

Hastanın 12 Haziran'da Karaburun'dan kalp krizine bağlı olarak hastanelerine getirildiğini dile getiren Göksel, "Hastanın tedavisi solunum cihazıyla yapılıyordu. Bugün solunum yetmezliğinin ilerlemesinden dolayı hastamızı kaybettik." dedi.

Erkanal, 12 Haziran'da dalış yaparken kalp krizi geçirmiş ve EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Türkiye'deki bir çok kazı çalışmasına katılan ve "duayen" olarak bilinen Erkanal, Mardin Nusaybin'deki kazı çalışmaları sırasında terör saldırısına uğramıştı.

Urla Limantepe'de Türkiye'nin ilk su altı kazısını başlatan Erkanal, farklı tarihi projelere destek vermişti. Urla'daki kazı dünyasının en önemli 10 su altı kazısı arasına girmişti.

HAYAT ERKANAL KİMDİR?

1940 yılında İzmir'de doğan Erkanal, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Kürsüsü'nden 1964'de mezun oldu. 1963-1964'de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çeşitli görevlerde çalışan Erkanal, 1979'da profesör oldu. Ankara Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı da yapan Erkanal, kariyeri boyunca pek çok araştırma kazısına katıldı.

Kaynak: AA

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