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Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, küresel iklim değişikliğinin, çevre felaketlerine neden olmasının yanında, insan fizyolojisini de etkileyeceğini belirtti. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Karadenizlilerin burnunun uzun olmasının, bölgenin soğuk ve nemli olmasından kaynaklandığını, sıcaklığın arttıkça insan burnunun da küçüleceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Trabzon Barosu ve Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi’nce ‘İklim değişikliğinin Doğu Karadeniz ve tarıma etkisi’ konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan küresel ısınmanın hastalık gibi olduğunu belirterek dünyanın ateşinin çıktığını söyledi. Prof. Dr. Kadıoğlu, “Endüstriyel faaliyetler, kirlilik, sera gazı salınımı gibi insan eliyle gerçekleşen çeşitli nedenler yüzünden küresel ısınma çok hızlı yaşanıyor. İklim değişimi her zaman vardı. Ancak insanlar, doğada bin kat hızlı bir iklim değişikliğine neden oldu ve doğa bunu kaldıramıyor. Güzel havalar dediğimiz bu havalar, bizim için aslında kuraklık ve ölümcül havalar demek. Sıcak hava dalgaları hastalar, obezler ve çocuklarda ölümlere neden olabilen bir afet” dedi.

‘KARADENİZLİLERİN BURNU KÜÇÜLECEK'

İnsan vücudunun ve ten renginin iklime göre şekillendiğini anlatan Prof. Dr. Kadıoğlu, "Küresel iklim değişikliği çevre felaketleri yaratmasının yanında, insan fizyolojisini de etkileyecek. İklim değişikliğiyle birlikte insan fizyolojisi de değişecek. Karadenizlilerin burnunun uzun olması, bölgenin soğuk ve nemli olmasından kaynaklanıyor. Burnun görevi dışarıdaki havayı akciğere uyarlamak. Bunun için de nemine, soğukluğuna göre belli bir uzunlukta olması gerekiyor. Hava sıcaklığı arttıkça bu uzunluk da düşecek. Aynı Afrika’da olduğu gibi. Afrika’ya gittikçe insanların burnu küçülür. Çünkü dışarıdaki hava sıcaklığı, vücut sıcaklığına çok yakın. Havayı alıp fazla ısıtmayı gerektirmiyor. O yüzden Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak” diye konuştu.

KARADENİZLİLER BURUNLARINDAN MEMNUN

Trabzon'da yaşayanlar, küresel iklim değişikliğinin, çevre felaketlerine neden olmasının yanında, insan fizyolojisini de etkileyeceğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun, "O yüzden Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak" açıklamasını değerlendirdi. Kent sakinleri, ortaya atılan teze inanmadıklarını belirterek, mevcut burunlarının yapılarından memnun olduklarını söyledi.

'YİĞİTTE BURUN OLUR'

Emekli Adem Yılmaz, uzun olmasına karşın burun yapısından memnun olduğunu ve herhangi bir şikayetinin olmadığını ifade ederek, "Bu görüşe ve bu teze katılmıyorum çünkü bu ilahi bir şey; Allah isterse onu küçültür. O zamana bizim ömrümüz yetmez. Yiğitte burun olur derler" diye konuştu.

'DOĞRULUK PAYI YOK'

Burnunun şeklinden memnun olduğunu söyleyen Bekir Bektaş da "Burnumdan memnunum. Küresel iklim değişikliğiyle ilgili sadece söylenenleri duyuyoruz ama bilimsel olarak ne derece doğruluk payı var o konuda herhangi bir bilgimiz yok. Sadece söylenenleri duyuyoruz. İklim dolayısıyla kışlar yaz oldu, yazlar kış oldu şeklindeki söylentileri sadece duyuyoruz. Duymadım öyle bir şey. Bilimsel olarak bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. İnanıyorum" dedi.

EN UZUN BURUNLU KARADENİZLİ

Rize’de, 2000 yılında Çay Televizyonu tarafından düzenlenen 'Altın Burun' yarışmalarında 8,8 santimlik burnu ile birinci olan Artvinli Mehmet Özyürek dünyanın en uzun burnuna sahip olması nedeniyle de Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Küresel iklim değişikliği neyse de burun büyük işi bir sorun...
Karadeniz'liler de çağre olarak Kuzey'den Güney göç eder.. Akdeniz bölgesine o zaman :)
Saçma bence karadeniz çok soğuk bir yer değil ki
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