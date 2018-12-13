Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi adeta deterjan fabrikası gibi!

"Okulumuzda 11 aydır temizlik malzemeleri üzerine 43 çeşit kimyasal üretim yapıyoruz. Bu ürünlerin çeşidini talebe göre yaklaşık 100'e kadar çıkarabiliyoruz. Ar-Ge, üretim ve pazarlamada tamamen öğrencilerimiz çalışıyor. Yaklaşık 100 öğrenciyi ders dışı zamanlarda istihdam edebiliyoruz. Aynı zamanda bu öğrencilerimizin sosyal güvenceleri de bulunuyor. Öğrencilerimiz burada para kazanarak hem harçlıklarını çıkarıyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar."

Sisteme okuldaki engelli öğrencilerin de dahil edildiğini bildiren Özünlü, "Bu sistemin en güzel tarafı da bu. Üretim yaparken de kendilerini değerli olduğunu hissediyorlar. Ayrıca bu öğrencilerimizin öz güvenleri artıyor" dedi.

MÜŞTERİLERİ KAMU KURUMLARI

Özünlü, müşterilerinin tamamına yakınının Kütahya'daki kamu kurum ve kuruluşları olduğunu söyledi.

Üretim yapmakla devlete büyük katma değer sağlandığını dile getiren Özünlü, şunları kaydetti:

"Okulumuzda 11 ayda 600 ton sıvı grubu deterjan üretimi gerçekleştirdik. Bunun karşılığında yaklaşık 1 milyon 500 bin ciro elde ettik. Biz okul olarak döner sermayede yeni bir çağı açma derdindeyiz. İnşallah bundan sonraki zamanlarda daha hızlı üretimler yaparak öğrencilerimizi daha fazla üretimin içine sokacağız. Ayrıca bugüne kadar ürettiğimiz ürünlerde hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Ürünlerimizden müşterilerimiz çok memnun."

'ÜRÜNLER HASTANELERDEKİ HASSAS BÖLGELERDE GÜVENLE KULLANILIYOR'

Üretimden sorumlu öğretmen Hakan Sümer de yürüttükleri çalışmanın öğrencilere ekonomik ve sosyal bakımdan büyük yarar sağladığını ifade ederek, "Burada birebir sanayi simülasyonunu oluşturup öğrencilerimiz mezun olduktan sonra gerçek yaşamda hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.