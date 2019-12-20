Köpek kisti organ nakline kadar götürebilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Yaprak, halk arasında köpek kisti olarak bilinen karaciğer kist hidatiğine ilişkin uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yaprak, “Ülkemizde özellikle hayvanlarda bu parazitin çok yaygın olması nedeniyle kist hidatik hastalığı önemli halk sağlığı sorunlarına neden oluyor. Halk arasında köpek kisti olarak bilinen hastalık insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Aslında tamamen çok basit önlemlerle bu durumdan korunulabilir. Hastalık dünya üzerinde en çok ülkemizin de bulunduğu doğu Akdeniz bölgesi ile kuzey Afrika, Asya ve güney Amerika’da yaygın” diye konuştu.

HAYVANLARDAKİ PARAZİTE DİKKAT

'Echinococcus granulosus' adı verilen bir parazitin bu hastalığa neden olduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, şu bilgileri verdi:

“Bu parazitin en yaygın taşıyıcısı köpekler olmakla birlikte kurt, tilki gibi tüm et yiyen hayvanlarda taşıyabilirler. Parazit köpeklerin bağırsaklarında yaşar. Köpek dışkısı ile atılan yumurtalar rüzgâr ve yağmur etkisi ile toprağa yayılır. Bu yumurtalar aylarca toprakta canlı kalır. Yumurtaların bulaştığı sebze, meyve ve yeşilliklerin iyi yıkanmadan yenmesiyle de insanlara bulaşır. Aynı şekilde hastalıklı köpeğe el ile temastan ya da parazit yumurtasının bulaştığı bir toprağa dokunduktan sonra el yıkanmadan yemek yenmesi de başka bir bulaşma yoludur. Tıpkı insanlar gibi koyun, keçi, sığır gibi otla beslenen hayvanlar da yumurtaları alarak hastalanırlar. Alınan bu yumurtalar bağırsak duvarını geçer, kan ve lenf yoluyla öncelik sırasıyla karaciğer, akciğer ve diğer organlara yerleşerek kist formunda yaşamlarını sürdürürler. Kist en çok karaciğerde, ikinci sıklıkta ise akciğerde yerleşir. Nadiren de dalak, böbrek, kalp, beyin, göz yuvasında bile hastalığa yol açabilir.”