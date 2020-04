Prof.Dr. Şahin, TÜMBİFED’i korona virüsü hakkında bilgilendirdi

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak tanımlan korona virüsü (Covid-19) hakkında Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu’na (TÜMBİFED) önemli açıklamalarda bulundu.

Çin’in Wuhan şehrinde 27 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan korona virüs salgınına karşı hem dünya hem de Türkiye önlemler almaya devam ediyor. Özellikle kolaylıkla bulaşması sebebiyle tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılan Covid-19 ile ilgili alınan başlıca tedbir olan izolasyonun etkili olmaması durumunda nelerin beklediği hakkında açıklamalarda bulunan Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, “Hastalığın yayılmasının durdurulması konusunda izolasyon en etkili çözüm. Bu sebeple ‘hayat eve sığar’ çağrılarına uymalı ve temastan kaçınmalıyız. İzolasyonun mümkün olmadığı durumlarda ise hijyen tedbirlerini dikkate almalıyız” dedi.

Şahin, izolasyonun beklenen şekilde etkili olmadığı zaman ise virüse karşı bir aşı veya ilaç geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Şu an hem tüm dünyada hem de Türkiye’de bu konu üzerine önemli çalışmalar yürütülmekte. Biz de Yeditepe Üniversitesi olarak bu konuda hem daha öncesinde başladığımız antimikrobiyal ve antiviral (antiseptik ve her türlü yüzey malzemesi) ürün çalışmalarımıza devam ediyor hem de Covid-19 ve benzeri ileride gerçekleşebilecek viral hastalıklara yönelik yeni çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu konuda hayli yol aldığımızı da belirtmek isterim” açıklamalarında bulundu.

TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge ise “Çin’de başlayan ve şu an tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 korona virüsüne karşı zorlu bir süreçten geçildiğini kaydederek, Sivil Toplum Kuruluşları olarak özellikle bu dönemde hem devlete hem de topluma gereken desteğin verilmesi konusunda aktif olmamız gerekmekte. Yapılan uyarıları ne kadar dikkate alırsak bu süreci o kadar sağlıklı ve hızlı atlatacağımızı unutmamalıyız. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, tedavi görenlere ise acil şifalar diliyorum. Bu zorlu süreçte özellikle gece gündüz durmadan çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.