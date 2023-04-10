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Profesör nasıl yazılır, profesör yazımı nasıl olmalıdır? Profesör mü profösör mü, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

22.03.2023 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime sayısı açısından oldukça zengin bir dildir. Farklı kelime kökenlerinin de yer aldığı dilimiz, geniş bir kural dizisine sahiptir. Yazılı ve sözlü anlatımda kelimelerin söyleniş ve yazımları doğru olmalıdır. Yazılı anlatımda yanlış olan bir kelime yazım yanlışına yol açar. Kelimenin doğru imlâsı yazım kuralları açısından oldukça önemlidir. Profesör nasıl yazılır?

Profesör nasıl yazılır, profesör yazımı nasıl olmalıdır? Profesör mü profösör mü, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Tarih süresince toplumlar birbirleri ile iletişim içinde olurlar. Toplumların iletişimi onların kültür, dil veya din gibi unsurlarının birbirine yansımasına sebep olmuştur. Dilimiz de tarihte hep farklı dillerle etkileşim içindedir. Bu etkileşimin sonucu olarak farklı kökenli kelimeler dilimize yerleşmiştir. Yazılı ve sözlü anlatımda kendimizi doğru ifade edebilmek için kelimeleri doğru söyleyip yazmak çok önemlidir. Yazım kuralları Türkçe’de çok önem verilen ve dikkat edilen kurallar bütünüdür. Bazı kelimelerin telaffuzu ya da yazımı diğer kelimelere göre daha karmaşık olabilmektedir. Profesör kelimesi de yazılışı karıştırılabilen bir sözcüktür. Bu sebeple kelimenin doğru yazımını öğrenmek önemlidir.

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Profesör nasıl yazılır?

Dilimize farklı dillerden geçmiş kelimelerin yazımı bazen daha karmaşık olabilmektedir. Profesör sözcüğü dilimize farklı bir dilden transfer olmuştur. Fransızca kökenli olan profesör sözcüğü “meslek sahibi” anlamına gelmektedir. Dilimize geçerken çok fazla anlam kaymasına uğramayan profesör sözcüğü, dilimizde de benzer anlamlara gelmektedir. Profesör kelimesinin anlamı TDK’ye göre şöyledir:

  • Yükseköğretim kurumlarında en üst aşamada olan öğretim üyesi
  • Bu kişinin unvanı
  • Bir işi iyi bilen ve iyi yapan kişi

Profesör yazımı TDK’ye göre şöyle olmalıdır “profesör”. Yazılı ve sözlü anlatımda kelimeyi bu şekilde yazıp telaffuz etmek doğru olacaktır.

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Profesör mü profösör mü?

Proseför sözcüğü yazımı karıştırılabilen bir kelimedir. Fransızca kökenli olan kelime yazımı yapılırken genellikle şüpheye düşülen bir sözcüktür. Kelimenin yazımında yanlış yapmamak için bu konu araştırılmaktadır. Profesör doğru yazılışı TDK’ye göre “profesör” şeklinde olmalıdır. Genel olarak profösör ile karıştırılan kelimede bu şekilde yazarak yazım yanlışına düşülür. Profesör TDK’ye göre “profesör” şeklinde yazılır.

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