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Elektrik nasıl yazılır, elektrik yazımı nasıl olmalıdır? Elektrik mi elektirik mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

05.03.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazım kurallarında en önemli konulardan biri sözcüklerin doğru yazılışıdır. Anlamlı ve akıcı cümleler kurabilmek için sözcüklerin doğru yazılışları bilinmelidir. Türkçe sözcük bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Bazı durumlarda sözcükler yazılırken yazım yanlışları yapılabiliyor. Kelimelerin doğru yazılışları pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, elektrik nasıl yazılır, yazımı nasıl olmalıdır?

Elektrik nasıl yazılır, elektrik yazımı nasıl olmalıdır? Elektrik mi elektirik mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde kökeni farklı dillere ait pek çok sözcükler vardır. Bu sözcükler zaman geçtikçe değişerek Türkçeye yerleşmiştir. Elektrik de Fransızca bir sözcük olup “électrique” sözcüğünden alıntılanmıştır. Yazımı karıştırılan kelimelerden biridir. Günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan bu sözcüğün doğru yazılışını bilmek akıcı cümle ve paragraf kurabilmek için önem taşır. Bazı yerlerde “elektirik” olarak yazılan bu sözcüğün doğru yazımı Türk Dil Kurumu sözlüğünde ve diğer sözlüklerde bulunabilir.

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Elektrik nasıl yazılır?

Maddenin elektron, proton gibi parçacıklarının hareketleri ile ortaya çıkan enerji türüne elektrik adı verilir. Aynı zamanda bu enerjinin günlük yaşamda kullanılma şekline ve bu enerjiden elde edilen aydınlatmaya da elektrik denir. Elektrik yazımı karıştırılabilir. Türkçe kökenli olmayan bu sözcük elektrik mi elektirik mi ikilemini yaşatabilir. Elektrik TDK kaynaklarında tek /i/ harfi ile yazılmıştır. Sözcüğün doğru şekilde kullanımı “elektrik” olacaktır. İki i harfi bulunan “Elektirik” sözcüğü yazım yanlışına sebep olacaktır. Okunurken de tek /i/ harfi ile telaffuz edilen bu sözcük yazım yanlışının yaygın görüldüğü kelimelerden biridir.

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Elektrik doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Günlük yaşamda aydınlamak, elektronik aletleri çalıştırmak gibi pek çok alanda yararlanılan elektrik sözcüğünün sıklıkla elektirik şeklinde yazımı ve telaffuzu ile karşılaşıldığı görülür. Bu durum sözcüğün doğru yazımını hakkında yanılgı oluşturur. Özellikle genel kültür ve dil bilgisi sınavlarında da yazım yanlışlarında elektrik sözcüğü ile sıklıkla karşılaşılır. Kelimenin doğru yazışı “elektrik” olacaktır. Elektirik şeklinde kullanım yazım yanlışı olarak kabul edilir ve cümlede akışı bozar. Bu durum örnek cümleler ile aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

  • Bu ay elektrik faturası beklediğimden fazla geldi. (Bu cümle doğru kullanıma örnek gösterilebilir.)
  • Bu ay elektirik faturası beklediğimden fazla geldi. (Bu cümlede yazım yanlışı vardır.)
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