Profesyonel aşçılar gibi yemek pişirmenize yardımcı olacak püf noktaları

Gevrek ve son derece lezzetli bir pizza için fırını önceden ısıtmak şart. Yaklaşık 30 dakika boyunca yüksek ısıda fırını bekletin ve hazırladığınız pizzayı fırına verin. Pişmesi için 10 dakika yeterli olacaktır.

Tavuğu doğru şekilde pişirin



Tavuğun en hızlı pişen yeri göğüs kısmıdır. Tavuğu fırına koyarken sırt kısmının üst tarafa gelmesini sağlayın. Fırına verdikten 50 dakika sonra tavuğu ters çevirin. Üst kısmı da kızarana kadar pişirin. Böylelikle tavuğunuz son derece lezzetli olacaktır.

Sert eti lezzetli hale getirin



Sert etleri pişirmeden önce muhakkak marine edin ve dinlendirin. Zeytinyağı, şeker, defne yaprağı, karabiber ve sarımsak hem etinizi yumuşatacak hem de lezzetini ikiye katlayacak. Bir diğer yöntem ise eti domates suyunda ya da sütte bekletmek olacaktır, karar sizin.

Haşlamadan önce havuçları soyun



Havuçların kaynatma sırasında rengini korumasını istiyorsanız, pişirmeden önce kabuklarını soymalısınız.

Gevrek kurabiye yapmak için;



Malzemlerizi oda sıcaklığında kullanın Özellikle yumurta ve tereyağının soğuk olmaması önemli!