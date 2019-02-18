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Profesyonel aşçılar gibi yemek pişirmenize yardımcı olacak püf noktaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.02.2019 12:21 | Son Güncelleme

Aşçılığınızı geliştirmeye yardımcı olacak bu ipuçları sayesinde en lezzetli yemekler sizin mutfağınızdan çıkacak!

Profesyonel aşçılar gibi yemek pişirmenize yardımcı olacak püf noktaları

Gevrek ve son derece lezzetli bir pizza için fırını önceden ısıtmak şart. Yaklaşık 30 dakika boyunca yüksek ısıda fırını bekletin ve hazırladığınız pizzayı fırına verin. Pişmesi için 10 dakika yeterli olacaktır.

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Tavuğu doğru şekilde pişirin
tavuk
Tavuğun en hızlı pişen yeri göğüs kısmıdır. Tavuğu fırına koyarken sırt kısmının üst tarafa gelmesini sağlayın. Fırına verdikten 50 dakika sonra tavuğu ters çevirin. Üst kısmı da kızarana kadar pişirin. Böylelikle tavuğunuz son derece lezzetli olacaktır.

Sert eti lezzetli hale getirin
et
Sert etleri pişirmeden önce muhakkak marine edin ve dinlendirin. Zeytinyağı, şeker, defne yaprağı, karabiber ve sarımsak hem etinizi yumuşatacak hem de lezzetini ikiye katlayacak. Bir diğer yöntem ise eti domates suyunda ya da sütte bekletmek olacaktır, karar sizin.

Haşlamadan önce havuçları soyun
havuç
Havuçların kaynatma sırasında rengini korumasını istiyorsanız, pişirmeden önce kabuklarını soymalısınız.

Gevrek kurabiye yapmak için;
kurabiye
Malzemlerizi oda sıcaklığında kullanın Özellikle yumurta ve tereyağının soğuk olmaması önemli!

Farklı patates türlerini kullanın
patates
Patatesin içinde nişasta ne kadar fazla olursa patates püresi de o kadar lezzetli olur. Ancak, bazı patateslerin nişastası yok ve bu yüzden tatsız olabiliyorlar. Pürenizin tadını daha iyi bir hale getirmek için farklı çeşitlerde patates kullanabilirsiniz.

Köftelere buz ekleyin
buz
Bir kaptan 8-10 küp buz alın, plastik bir torbaya koyun, ezmek için bir çekiç kullanın ve onları kıymaya ekleyin. Sonra köftelerinizi yapın ve bir tavada pişirin. Bu yöntemle pişirdiğiniz köfteler çok daha lezzetli ve sulu olacaktır. Kuru köftelere son!

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