Profiterol tarifi: Bir lokmada gelen mutluluk, en kolay haliyle!

Davet sofralarının görsel şöleni profiterol tarifi ile karşınızdayız. Hamur toplarını günler önce yapsanız dahi ilk günkü tazeliği ile çat kapı gelen misafirlerinize sunabilirsiniz.

PROFİTEROL TARİFİNİN MALZEMELERİ

Asla tek lokmada yetinilmeyen bu nefis lezzet bombası evinizde olan malzemelerle ortaya çıkıyor. İşte malzeme listesi.

100g / 7 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

1 su bardağı su

1 su bardağı un

4 yumurta (oda sıcaklığında)

Bir tutam tuz

Profiterol kreması için;

4 yumurta sarısı

1/4 su bardağı şeker

1/2 su bardağı mısır nişastası

600 ml tam yağlı süt

1/4 su bardağı şeker (ekstra)

1 çay kaşığı vanilya

Çikolata sosu için;

250 gram bitter çikolata

1 su bardağı krema

PROFİTEROL YAPILIŞI

Tereyağını orta ateşte bir tencereye koyun. Eridiğinde su ekleyin ve kaymalarını sağlayın.

Sıvı kaynarken, un ve tutam tuz ekleyin ve hamur bir tür top oluşturana ve tencerenin kenarlarından çekinceye kadar tahta bir kaşıkla karıştırın. (Yaklaşık 1 dakika)

Ateşten alın ve karışımın 10 dakika soğumasını bekleyin.

Fan ayarında fırını 220 derecede ısıtın ve fırın tepsine yağlı kağıt serin.

Hamura 1 yumurta ekleyin, birleştirilene kadar çırpın. Sonrakini eklemeden önce her birinin birleştirildiğinden emin olarak kalan yumurtaları ekleyin. Hamur kalın bir macun gibi olmalıdır.

Hamuru yuvarlak uçlu bir sıkma torbasına koyun.

Cevizden bira küçük toplar yapın ve tepsiye sıralayın. Hamur toplarının eşit olmasına dikkat edin ve hamur toplarını iki tepsi olacak şekilde yapın. 15 dakika pişirin. Fırından çıkarın, ısıyı 180 dereceye düşürün.

Bir bıçakla hamur toplarını altından delin ve altın rengi alana dek 5-7 dakika da fırında pişirin.

Nefis profiterol kreması tarifi için; Yumurta sarılarını ve şekeri çırpın. Mısır nişastasını ekleyin.

Yumurta sarılarını ve şekeri çırpın. Mısır nişastasını ekleyin. Biraz süt, vanilya ve ekstra şekeri orta yükseklikte bir tencereye koyun.

1/4 su bardağı ılık sütü yumurtalı karışıma ekleyip çırpın ¼ bardak daha ekleyin ve çırpın. Kalan sütü de ilave edin.

Tüm malzemeleri birleştirip bir muhallebi elde edin.

Ocaktan alın ve bir kaseye dökün. Üzerinde kabuk oluşmaması için streç film koyun. 4-5 saat buzdolabında bekletin.

Sıkma torbasına alın ve hamurların içine kremayı doldurun.

Profiterol çikolata sosu tarifi; Krema ve çikolatayı ısıya dayanıklı bir kaba koyun mikrodalga fırında karışana dek birleşmesini sağlayın ve nefis profiterollerin üzerine dökün.

PROFESYONEL PROFİTEROL TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Profiterol normal hamurlardan biraz farklıdır bu yüzden dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır.

Suyu, tereyağı ve unu karıştırdıktan sonra, yumurtayı eklemeden önce 10 dakika soğuması için ocaktan alın, aksi takdirde ısı yumurtayı pişirir ve hamurların kabarması önler. Yumurtaları hamura teker teker ekleyin ve iyice karıştırın.

Ev yapımı profiterollerin top gibi olması için fırına koymadan önce hamur bezelerinin üstüne parmağınızla bira bastırın.

Hamur toplarınızı günler öncesinden hazırlayabilir, dondurucuda saklayabilirsiniz. Sadece fırında biraz ısınmalarını sağlayın.

YALANCI PROFİTEROL TARİFİ İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER…

Orijinal profiterol tarifi için hazırlanan hamuru hazırlayacak vaktiniz yoksa yalancı profiterol de yapabilirsiniz. Bunun için 1 paket tuzsuz etimek kullanın ve bir borcam içine çok ufalanmayacak şekilde koyun. Üzerine hazırladığınız muhallebi ve çikolata sosunu dökün. İşte kolay profiterol tarifiniz hazır.

ELMALI PROFİTEROL TARİFİ İÇİN

1 paket sade ya da kakaolu petibörü ufalayın üzerine 1 elma rendeleyin, 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz ilave edin. Hepsini yoğurup 1 saat buzdolabında dinlendirin. Dilerseniz üzerine muhallebi ya da çikolata sosu koyun.

ARDA TÜRKMEN’İN PROFİTEROL TARİFİ NASIL?

Ünlü şef Arda Türkmen profiterol tarifi için süt, şeker, tereyağı, yumurta sarısı, un, nişasta ve vanilya özünden oluşan bir pastacı kreması kullanıyor. Çikolata sosunda ise krema yer alıyor.



