Project Resistance hikaye moduyla geliyor

4 kişilik bir ekip, tuzaklar ve zombilerle dolu bir bölgeden çıkış yolu arayacaktı. Üstelik bu tuzaklar ve zombiler de başka bir oyuncu tarafından yerleştirilecekti.

İlk etapta tamamen online dinamikler üzerine şekillendirilmesi düşünülen oyun hakkında geçtiğimiz gün yeni detaylar paylaşıldı. Projenin başındaki isimlerden biri olan Masachika Kawata, oyunda hikaye modunun da bulunacağını açıkladı. Kawata yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Resident Evil hayranlarının oyunda hikaye modu beklediğinin tamamen farkındayız. Bu bağlamda oyun içerisinde hikaye anlatımına odaklı kısa bir mod da yer alacak”

Bu sözler sonrası Resident Evil Project Resistance’da hikaye modunun geleceği kesinleşti diyebiliriz. Son olarak şunu da hatırlatalım. PC, PS4 ve Xbox One için tanıtılan oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.

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