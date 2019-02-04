Prostat kanseri nedir? Prostat kanseri belirtileri nelerdir? Prostat kanseri tedavisi nasıl olur? Prostat kanseri neden olur? Prostat kanserinde erken teşhisin önemi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 04.02.2019 11:22 | Son Güncelleme

Prostat kanserinin hem ülkemizde hem de dünyada en sık izlenen kanser türlerinden biri olduğunu ifade eden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Berkan Reşorlu, prostat kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti. Prostat kanseri, Amerikan Kanser Derneği verilerine göre batılı ülkelerde erkeklerde en sık izlenen kanser türü olup, tüm kanser vakalarının yaklaşık dörtte birlik kısmını oluşturmaktadır.

Prostat kanseri nedir? Prostat kanseri belirtileri nelerdir? Prostat kanseri tedavisi nasıl olur? Prostat kanseri neden olur? Prostat kanserinde erken teşhisin önemi

Ülkemizde de erkeklerde akciğer kanseri ile birlikte en sık izlenen kanser türlerinden birini oluşturmaktadır. Son yapılan çalışmalarda bir erkeğin yaşam boyu prostat kanserine yakalanma riskinin %15-20 arasında olmasına karşın bu hastalığa bağlı ölüm riskinin %3 civarında olduğu rapor edilmektedir.

PROSTAT KANSERİNDE ERKEN TANI VE FARKINDALIK SAYESİNDE TEDAVİNİN OLUMLU SONUÇLANIR

Bu durum prostat kanserinin çok görülen bir kanser olmasına karşın, özellikle erken safhada teşhis edildiğinde ve doğru bir tedavi şeması uygulandığında iyileşme şansının çok yüksek bir hastalık olmasıyla ilişkilidir.

Prostat kanserinin tipik erken belirtileri yoktur ve kendini ancak ilerlemiş dönemde ortaya çıkan şikayetlerle belli etmektedir. Bu nedenle hastalığın henüz prostat içinde sınırlı iken, yani hiçbir klinik bulgu vermediği erken dönemde tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle hiçbir şikayeti olmasa bile erkeklerin 50 yaşından sonra yılda bir kez prostat muayenesi için üroloji uzmanına başvurmasını sağlamak ancak bu hastalığa farkındalık oluşturmakla mümkün olacaktır.

PROSTAT KANSERİ NASIL BELİRLENİR?

Prostattan salgılanan ve kana belli oranda geçen PSA dediğimiz bir proteinin kandaki düzeyinin ölçülmesi ve prostatın makattan parmakla muayenesi tanıda ilk basamağı oluşturan yöntemlerdir. Bu iki muayene metodunda prostat kanseri şüphesi uyandıracak bulgular tespit edilirse kesin tanı konulması amacıyla prostat biyopsisi ile doku örneklemesi yapılması gerekmektedir.

PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ İÇİN SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Prostat kanserinde tedavi seçimi, tümörün patolojik özelliklerinin (evre, derece vb) yanı sıra hastanın yaşı ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Cerrahi tedavi (radikal prostatektomi), ışın tedavisi (radyoterapi), fokal tedaviler (HIFU), hormon tedavisi, ilaç tedavisi (kemoterapi) veya aktif izlem gibi tedavi seçenekleri mevcut olup, yukarıda belirtilen kriterler göz önüne alınarak, hasta, ailesi ve doktor tarafından birlikte verilmiş bir karar en doğru yaklaşım olacaktır.

prostat_kanseri


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prostat kanseri kanser

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