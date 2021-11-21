Protein deposu, lezzetli mi lezzetli, hafif ve sağlıklı: Hindi göğüs ile 3 enfes tarif

Balık, tavuk ve hindi etleri, düşük yağ içeriğiyle özellikle diyet yapanların ve yüksek kolesterol ile başı dertte olanların kurtarıcısı. Bol protein kaynağı, hafif ve sağlıklı hindi göğüs ile hazırlayabileceğiniz 3 enfes yemek tarifini aşağıya bırakıyoruz!

YEŞİLLİKLİ IZGARA HİNDİ GÖĞÜS

MALZEMELER

1 hindi göğüs

1 maden suyu

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 kırmızı soğan

1 kapya biber

1 yeşil biber

1 salatalık

5 kiraz domates

3 marul yaprağı

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

Hindi göğsünü filetolar halinde kesin.

Derin bir kaba zeytinyağını, sütü, maden suyunu alın.

Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

Kestiğiniz tavuk filetoları bu karışıma yatırın.

Marine olması için buzdolabında 30 dakika kadar bekletin.

Dinlenen hindi filetoları buzdolabından çıkarın.

Tavanızı ısıtın.

Filetoları tavaya dizin ve yüksek ateşte arkalı önlü pişirin. Toplam 7-8 dakika, iyice pişmeleri için yeterli.

Salata malzemelerini servis tabağına doğrayın ve filetoları salatanın üzerine yerleştirin.

HİNDİ GÖĞÜS SOTE

MALZEMELER

1 hindi göğüs

1 küçük boy soğan

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

2 kırmızı biber

5-6 mantar

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

Hindi göğsünü uzun şeritler halinde doğrayın.

Ocakta tavayı biraz zeytinyağı ile ısıtın ve küçük küçük doğradığınız soğanları ekleyerek kavurun.

Soğanlar pembeleşince hindiyi tavaya alın ve kavurmaya devam edin.

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Doğradığınız biber ve mantarları ekleyin. Üzerlerine kırmızı toz biber serpin.

Kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Yumuşayan sebzelerin üzerine su, tuz, karabiber ekleyip kapağını kapatın.

Kısık ateşte 5 dakika daha pişirin.

HİNDİ GÖĞÜS KIZARTMASI

MALZEMELER

1 hindi göğüs

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kimyon

Pul biber

Kekik

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI