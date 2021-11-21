Protein deposu, lezzetli mi lezzetli, hafif ve sağlıklı: Hindi göğüs ile 3 enfes tarif

Balık, tavuk ve hindi etleri, düşük yağ içeriğiyle özellikle diyet yapanların ve yüksek kolesterol ile başı dertte olanların kurtarıcısı. Bol protein kaynağı, hafif ve sağlıklı hindi göğüs ile hazırlayabileceğiniz 3 enfes yemek tarifini aşağıya bırakıyoruz!
MALZEMELER
1 hindi göğüs
1 maden suyu
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
1 kırmızı soğan
1 kapya biber
1 yeşil biber
1 salatalık
5 kiraz domates
3 marul yaprağı
HAZIRLANIŞI
Hindi göğsünü filetolar halinde kesin.
Derin bir kaba zeytinyağını, sütü, maden suyunu alın.
Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.
Kestiğiniz tavuk filetoları bu karışıma yatırın.
Marine olması için buzdolabında 30 dakika kadar bekletin.
Dinlenen hindi filetoları buzdolabından çıkarın.
Tavanızı ısıtın.
Filetoları tavaya dizin ve yüksek ateşte arkalı önlü pişirin. Toplam 7-8 dakika, iyice pişmeleri için yeterli.
MALZEMELER
1 hindi göğüs
1 küçük boy soğan
1 yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
2 kırmızı biber
5-6 mantar
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı su
HAZIRLANIŞI
Hindi göğsünü uzun şeritler halinde doğrayın.
Ocakta tavayı biraz zeytinyağı ile ısıtın ve küçük küçük doğradığınız soğanları ekleyerek kavurun.
Soğanlar pembeleşince hindiyi tavaya alın ve kavurmaya devam edin.
Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Doğradığınız biber ve mantarları ekleyin. Üzerlerine kırmızı toz biber serpin.
Kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
Yumuşayan sebzelerin üzerine su, tuz, karabiber ekleyip kapağını kapatın.
MALZEMELER
1 hindi göğüs
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kimyon
Pul biber
Kekik
HAZIRLANIŞI
Hindi göğsü zeytinyağı ve baharatlarla marine edin.
Yağsız tavayı ısıtın ve hindi göğsü tavaya alın.
Doğradığınız sarımsakları da tavaya ekleyin.
Maşa ile tuttuğunuz etin her yerini yüksek ateşte mühürleyin. Bu yöntemle etin suyu içerisinde kalacak.
Kızaran eti folyoya sarıp bir fırın kabına yerleştirin ve üzerine 1 bardak su ekleyin.
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