Protesto eder gibi koca aradı! Gelinliğini giyip sokağa çıktı... "Koca aranıyor, mümkünse zengin" pankartı ile dillere düştü

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesine bugün akşam saatlerinde ilginç bir olay meydana geldi.

"KOCA ARAMAYA" ÇIKTI

Bir genç kız, gelinlik giyip elinde “Koca Aranıyor Mümkünse Zengin” yazılı pankart ile sokağa çıktı. Elindeki yazıyı yoldan geçene araç sürücülerine gösteren genç kadın görenleri şaşkına uğrattı.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 10 dakika caddede “Koca arayan” genç kadının bir gelinlik markasının tanıtım için kameralara geçti ve mizah amaçlı çalışma yapıldığı ortaya çıktı.

O anlar sosyal medyada paylaşılınca, video kısa sürede viral oldu. Videonun altına esprili yorumlar kadar eleştiri de yağdı.