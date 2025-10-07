Mynet Trend

Protez gözündeki parça kaydı, hayatı kabusa döndü!

İş kazası geçirdikten sonra gözüne protez takılan 44 yaşındaki Ömer Çoban, destek parçasının burnuna kaymasıyla çile dolu günler yaşadı. Yabancı parça nedeniyle burnundan akıntı ve pis koku gelmeye başlayan Çoban, ailesi ve çevresine bile yaklaşamaz oldu. Talihsiz adam, yabancı maddenin çıkarılmasıyla kendisinden yayılan kötü kokudan kurtuldu.

44 yaşındaki madem çalışanı Ömer Çoban'a, geçirdiği iş kazasından sonra protez göz takıldı. Protez gözündeki destek parçasının burnuna kaymasıyla Çoban'ın çile dolu günleri başladı. Bu parçanın kaymasının neden olduğu akıntı ve pis koku sebebiyle hem eşi hem de arkadaşlarına yaklaşamaz olan Çoban, yabancı maddenin çıkarılmasıyla kötü kokudan kurtuldu.

Madende çalışan 44 yaşındaki Ömer Çoban, iş esnasında meydana gelen kazada 300 barlık hortumun gözüne çarpması ile sağ gözünü kaybetti. Sağ gözüne protez takılan Çoban, protezi desteklemesi için de bir materyal yerleştirildi.

BURUN BOŞLUĞUNA KAYDI

Zamanla materyal gözü desteklediği yerden ayrılıp, sağ burun boşluğuna kaydı. Burnu tamamen tıkayan yabancı madde iltihap ve akıntının yanı sıra kötü kokuya sebep olarak Çoban'ın hayatını çileye çevirdi. Eşi ve arkadaşları Çoban'dan gelen kötü koku sebebiyle kendisinden kaçarken, kanser şüphesiyle gittiği hastanede kulak, burun ve boğaz ile göz hastalıkları uzmanının gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Burnundaki cismin yol açtığı kötü koku nedeniyle eşi dahil herkesin kendisinden kaçtığını ifade eden Ömer Çoban, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Madende çalışırken 2017'de 300 barlık bir hortum gözüme çarptı. Gözümü kaybettim ve protez takıldı. Birçok sağlık kuruluşuna gittim. Bu süreçte burnumdan nefes alamadığım için hem konuşup hem de ağzımdan nefes alıyordum. 15 dakikada bir de burnumu boşaltmam gerekiyordu. Bunu yapmazsam içerideki sıvı dışarı akıyordu. Burnumdan gelen kokudan eşim ve çevremdekiler çok rahatsız oluyordu. Toplumda da kendimi saklamaya çalışıyordum. Burnumdan gelen kokuyu ben hissetmiyordum ama etrafımdakiler yoğun hissediyordu.


