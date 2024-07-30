Prova nasıl yazılır? Prova mı pırova mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Fransızcadan dilimize geçmiş olan "prova" kelimesi, tiyatro, müzik ve moda gibi birçok alanda sıkça kullanılır. Ancak, kelimenin telaffuzu nedeniyle yazımında sıkça hatalar yapılmaktadır. Bu tür kelimelerin doğru kullanımını öğrenmek için genellikle güvenilir sözlük kaynaklarına başvurmak önemlidir. Bu noktada, Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe sözlük kılavuzu en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkmaktadır.

TDK'nin çevrim içi sözlüğü, kelimenin doğru yazımı, anlamı ve telaffuzu hakkında ayrıntılı bilgiler sunar. Bu sözlük kılavuzu sayesinde "prova" gibi sıkça yanlış yazılan kelimelerin doğru yazımını kolayca öğrenebilirsiniz. Kelimenin doğru yazımıyla ilgili bilgi almak için TDK'nin web sitesini ziyaret edebilir ve kelime sorgulama hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Prova nasıl yazılır?

Türkçemizin zengin kelime hazinesi, dilimizi ifade ederken bize geniş bir sözcük yelpazesi sunar. Ancak bu durum, bazı kelimelerin nasıl yazıldığı konusunda kafa karışıklığına yol açabilir. Bu kelimelerden biri de, özellikle tiyatro, müzik ve moda gibi alanlarda sıkça kullanılan "prova"dır. Prova yazımını bilmek, dilin doğru kullanımını sağlamak açısından büyük önem taşır.

Bu tür kelimelerin doğru yazımına ulaşmak için en güvenilir kaynaklardan biri Türk Dil Kurumunun yayımladığı yazım kılavuzlarıdır. TDK’nın bu hizmeti sayesinde prova kelimesinin doğru yazımını ve anlamını öğrenebilirsiniz. TDK, kelimelerin doğru yazımını sağlamanın yanı sıra, dilimizin zenginliğini koruma ve doğru kullanımını teşvik etme misyonunu da üstlenmiştir. Prova TDK kaynaklarına göre “prova” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür.

Prova doğru yazılışı

Yanlış yazım, iletişimde anlaşmazlıklara ve metnin ciddiyetinin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle, özellikle resmî ve profesyonel yazışmalarda doğru yazım kurallarına uymak kritik bir öneme sahiptir. "Prova" kelimesinin yazımı konusunda dikkatli olmak, mesajın net ve anlaşılır olmasını sağlar. Prova yazımında kafa karışıklığı yaşayan kişiler, Prova mı pırova mı sorusunun yanıtını arar. TDK onaylı yazım biçimleri aşağıdaki gibidir: