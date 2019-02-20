Proven Innocent televizyona merhaba dedi

David Elliot ve Danny Strong imzası taşıran “Proven Innocent”, ilk sezonu ile televizyonlara merhaba dedi. Kanadalı oyuncu Rachelle Lefevre’nin başrolünü üstlendiği mahkeme dramasında ona; Clare O'Connor, Caitlin Mehner, Casey Tutton ve Ben Marten gibi isimler eşlik ediyor.

18 yaşındaki Madeline ve ağabeyi Levi bir arkadaşlarının cinayetinde suçlu bulunurlar ve suçsuz oldukları ispat edilene kadar 10 yılı parmaklıklar arkasında geçirirler. Kendi yaşadıklarından yola çıkarak bir şirket kuran Madeline, masum olmalarına rağmen suçlu bulunan insanları kurtarmak için çalışmaya başlar. Madeline başarılı avukat Ezekiel, dedektif Bodie ve iletişim yöneticisi Violet’tan oluşan ekibiyle birlikte kimi zaman kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına suçsuz insanları aklamak için mücadele eder.



