Mynet Trend
  4. PRP nedir? PRP nasıl uygulanır? PRP nasıl elde edilir?

PRP nedir? PRP nasıl uygulanır? PRP nasıl elde edilir?

Prof. Dr. Nevzat Selim Gökay Prof. Dr. Nevzat Selim Gökay
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Rejeneratif, yani doku yenileyici tedavi yöntemleri tıbbın pek çok alanında giderek daha fazla kullanılmaya ve kendine yer bulmaya devam ettiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Selim Gökay, PRP (Trombositten Zengin Plazma) hakkında bilgiler verdi.

PRP nedir? PRP nasıl uygulanır? PRP nasıl elde edilir?

Özellikle estetik alanında en sık kullanıldığı söylenebilir. Bu amaçlarla tercih edilen ürünlerde aranan ortak özellikler ise hücrelerin çoğalmasını, büyümesini ve beslenmesini sağlayabilmeleri olmaktadır. Biyolojik yani kişinin kendisinden elde edilebilmesi, elde edilmesinin pratik olması ve klinik şartlarında uygulanabilir olması PRP’yi bu ürünler arasında öne çıkarmaktadır. Estetik alanda PRP’nin uygulandığı bölgede göstermiş olduğu rejeneratif etkileri gözle izlenebilmektedir. Peki ortopedi alanında kullanılmasına nasıl yaklaşmak gerekir? Bunu tek kelimeyle anlatmam gerekirse bu kesinlikle “Temkinli” olacaktır.

PRP NEDİR? PRP NASIL ELDE EDİLİR?

Öncelikle PRP‘nin ne olduğundan ve nasıl elde edildiğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Kanımızın içerisinde normalde farklı hücreler bulunmaktadır. Bu hücreler arasında trombosit adı verilen pıhtılaşma hücrelerinin içerisinde doku hasarı sonrasında fonksiyon gören birtakım hormonların bulunduğu tespit edilmiştir. Buradan yola çıkarak hastanın kendisinden alınan az bir miktar kan örneğinin özel bir tüp içerisinde santrifüj edilmesiyle kanın bu hücrelerden zengin kısmının ayrıştırılması mümkün olabilmektedir. Teorik olarak iyileşmesi zor olan dokulara, bu sıvının uygulanmasının bu dokularda ciltte yaptığı etkiye benzer rejeneratif etkiyi yapması beklenmelidir. Ortopedi alanında da PRP, en sık kireçlenme hastalarında kullanılmaktadır. Bilimsel açıdan ele alındığında PRP’nin kireçlenme hastalığında kullanılması ile ilgili birbirinden çok zıt sonuçlara ulaşılabilmektedir. Bir kısmı etkili olduğunu bildirirken, bir kısmı da hiçbir etkisinin olmadığını söylemektedir. Peki bu bilgiler ışığında PRP eklem hastalıklarında nasıl uygulanmalıdır?

PRP NASIL UYGULANIR?

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus besleyici bir maddenin uygulandığı bölgede etkili olabilmesi için, o bölgede etki edeceği dokunun bulunması gerekliliğidir. Kireçlenme hastalarında rejeneratif etki göstermesi beklenen doku kıkırdak dokusudur. Enjekte edilen eklem içerisinde kıkırdak dokusu tamamen kaybolmuş ise burada rejeneratif bir etki beklemek en hafif tabiriyle bir hayal olacaktır. Etkisi, kel bir kafanın saç besleyici bir şampuanla yıkanmasıyla elde edilecek sonucun ötesine geçmeyecektir. PRP’nin rejeneratif etkisi tartışılmaz iken, eklem kireçlenmelerinde sadece erken evrede olan hastalarda kullanılması uygun olacaktır. Bu uygulamada da mucizeler beklemek yerine, PRP’den beklenilen net, benim tabirim ile kozmetik etki iyi anlaşılmalı ve tedaviye böyle başlanmalıdır.

Doç. Dr. Nevzat Selim Gökay
www.selimgokay.com
Instagram//@prof.dr.nevzatselimgokay
Facebook//@prof.drnevzatselimgokay

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Gereksiz antibiyotik kullanımı yarardan çok zarar veriyorGereksiz antibiyotik kullanımı yarardan çok zarar veriyor
’’Yanlış ilaç kullanımı hasta ediyor’’’’Yanlış ilaç kullanımı hasta ediyor’’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PRP trombositten zengin plazma estetik

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Kar, sağanak, fırtına...

Dikkat! Kar, sağanak, fırtına...

İşte MasterChef 2019 şampiyonu

İşte MasterChef 2019 şampiyonu

Sosyal medyada gündemi sarsmıştı!

Sosyal medyada gündemi sarsmıştı!

Güzelliği ile tüm dünyanın nefesini kesti!

Güzelliği ile tüm dünyanın nefesini kesti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
J-Plasma nedir? Vücut şekillendirmede yeni yöntem

Bu yöntemle 2020'ye yenilenmiş vücutla girin

Dikkat: Kör ediyor, ölüme yol açıyor

Dikkat: Kör ediyor, ölüme yol açıyor

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

Komşum önerdi deyip almayın tahlikesi büyük!

Komşum önerdi deyip almayın tahlikesi büyük!

Uzmanından mide botoksu uyarısı

Uzmanından mide botoksu uyarısı

Nijerya'da Lassa sıtması nedeniyle bir hastane kapatıldı

Nijerya'da Lassa sıtması nedeniyle bir hastane kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.