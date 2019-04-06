PS Store bahar indirimleri başladı!

Son dönemde ülkemizdeki oyun fiyatları iyiden iyiye can sıkmaya başladı. Özellikle Microsoft’un geçtiğimiz gün yaptığı zamdan sonra bazı Xbox One oyunlarının fiyatı 700TL’yi buldu.

Sony cephesine baktığımızda da çok iç açıcı bir durumla karşılaşmıyoruz. Fiyatlar Xbox One kadar abartılı olmasa da yeni çıkan bir PS4 oyunu 469TL’den başlayan fiyatlarla satılmakta. Peki bu oyunları daha ucuza almanın bir yolu yok mu? Elbette var. O da PlayStation Store indirimlerini takip etmek.

Malum, Sony dönemsel olarak bazı indirim kampanyaları düzenliyor. Nitekim PlayStation Store bahar indirimleri de bu kampanyalardan biri.

PS4 sahiplerinin uzun bir süredir sabırsızlıkla bekledikleri PlayStation Store bahar indirimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

Bu indirim kampanyası sayesinde pek çok oyunun fiyatı neredeyse yarı yarıya azalmış durumda. PlayStation Store bahar indirimleri listesinde en çok dikkat çeken isimler ise Marvel’s Spider-Man, Assassin’s Creed Odyssey ve Detroit Become Human. Bu oyunların fiyatı şimdilerde 200TL’nin de altına düşmüş durumda. Dilerseniz buradan tam listeye ulaşabilirsiniz.

Listede pek çok oyun olmasına karşın birçoğunun indie ya da eski oyunlar olması elbette üzücü bir durum. Yine de eğer hala oynamadıysanız bu indirim kampanyası kapsamında Spider-Man’ı mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.

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