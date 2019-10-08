PS4 oyunlarını Android telefonlardan oynayabileceksiniz!

Sony, bugün ise Android kullanıcılarının karşısına sürpriz ile çıktı. Android platformunda yer alan Remote Play uygulaması çok yakında gelecek olan güncelleme ile sadece Sony telefonlara özel olmayacak. Android 5.0 ve üzeri tüm Android telefonlarda çalışacak olan uygulama sayesinde, PS4 oyunlarını dilediğiniz gibi telefonunuzdan oynayabileceksiniz.

PS4 Remote Play uygulaması diğer Android cihazlar için kullanıma açıldığında buradan indirebilirsiniz.

PlayStation 4 7.00 güncellemesi ile gelecek olan bu yenilik ile birlikte; maksimum parti kullanıcısı sayısı 8’den 16’ya çıkıyor. Parti modunda ayrıca ağ bağlantısı ve ses kalitesi iyileştiriliyor.

Son olarak Ekim ayı içerisinde gelecek olan macOS Catalina güncellemesi ile Dualshock 4‘ü Mac’e Bluetooth üzerinden bağlayabileceğinizi ve Remote Play özelliğini daha verimli kullanabileceğinizi belirtelim.

Konu ile ilgili videoyuya buradan izleyebilirsiniz

