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PSG Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? PSG Benfica maçı şifresiz canlı nereden izlenir?

11.10.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris St Germain - Benfica maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi’nde sezonun favorileri arasında yer alan PSG ve Benfica bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hakemi Michael Oliver olacak. Peki, PSG Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?

PSG Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? PSG Benfica maçı şifresiz canlı nereden izlenir?

PSG Benfica maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı belli oldu. Futbolseverler heyecanla Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını takip ediyorlar. Bu akşam iki güçlü takım olan PSG ve Benfica mücadelesi gerçekleşecek. Maç, Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak.

PSG BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG Benfica maçı bu akşam saat 22:00 da oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarında canlı izlenebilecek. Karşılaşmanın hakemi Michael Oliver olacak.
Michael Oliver yönetimindeki Paris St Germain-Benfica maçı Parc des Princes Stadyumunda oynanacaktır.
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