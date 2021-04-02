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  4. PSG'de Marco Verratti'nin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

PSG'de Marco Verratti'nin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

02.04.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen İtalyan oyuncu Marco Verratti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

PSG'de Marco Verratti'nin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, rutin kontroller sırasında Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 28 yaşındaki oyuncunun karantinaya alındığı belirtildi.

Fransa'daki Kovid-19 sağlık protokolleri gereği 10 gün boyunca karantina altında kalacak Verratti, takımının ligde Lille ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında Bayern Münih ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Hafta içi oynanan milli maçlar sırasında sol uyluk bölgesinde ezilme meydana gelen Verratti'nin, bu süreçte tedavisinin tamamlanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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