SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. PSG'de Mbappe yerine Salah iddiası!

PSG'de Mbappe yerine Salah iddiası!

12.04.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1 devi PSG'de Kylian Mbappe'nin olası ayrılığında yerine Mohamed Salah'ın transfer edileceği iddia edildi.

PSG'de Mbappe yerine Salah iddiası!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain için gündeme flaş bir iddia düştü.

Paris cephesi, Kylian Mbappe'nin 2022'de sona erecek sözleşmesini uzatmaması halinde alternatiflerini belirlemeye başladı.

Fransız basınının haberine göre; Mbappe'nin olası ayrılığında Paris Saint-Germain'in Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ı transfer edecek. PSG yöneticilerinin geçtiğimiz ay Mısırlı futbolcu ve menajeriyle temasa geçtiği aktarıldı.

Ancak PSG'nin Salah transferinde işi, düşünüldüğü kadar kolay olmayabilir. Yıldız futbolcu için Real Madrid ve Barcelona'nın devreye gireceği belirtildi. Salah da geçtiğimiz gün verdiği röportajda İspanya'da top oynamak isteyebileceğini dile getirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardıKısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
Lille'de milli yıldızla yollar ayrılıyorLille'de milli yıldızla yollar ayrılıyor
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

G.Saray'a bir başkan adayı daha

G.Saray'a bir başkan adayı daha

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme

Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme

Belhanda ezeli rakibe transfer oluyor!

Belhanda ezeli rakibe transfer oluyor!

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.