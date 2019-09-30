PSG'de Neymar ve Cavani yok! İşte G.Saray kadrosu

Şampiyonlar Ligi'nde Salı akşamı Galatasaray ile karşılaşacak olan Paris Saint-Germain'in kadrosu resmileşti.
CAVANI VE NEYMAR YOK
Ağustos ayından beri sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Edinson Cavani, takımla çalışmalara başladı ancak Galatasaray karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.
Cavani'nin yanı sıra PSG'de sakatlıkları bulunan Julian Draxler, Colin Dagba ve Thilo Kehrer de maç kadrosuna yazılmadı.
Neymar da kırmızı kart cezası nedeniyle İstanbul'daki maçta forma giyemeyeceği için kadroya dahil edilmedi.
MBAPPE, İSTANBUL'A GELİYOR
Öte yandan Paris Saint Germain'de sakatlıktan yeni dönen Kylian Mbappe ise Galatasaray maçının kadrosunda yer aldı.
İŞTE GALATASARAY KADROSU:
"Keylor Navas, Sergio Rico, Garissone Innocent, Marquinhos, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Thiago Silva, Tanguy Kouassi, Laywin Kurzawa, Juan Bernat, Thomas Meunier, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Marco Verratti, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Adil Aouchiche, Eric Maxim Choupo-Moting, Angel Di Maria, Kylian Mbappe ve Mauro Icardi."
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