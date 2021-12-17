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PSG'li Messi'nin Manchester City'e attığı gol tarihe geçti!

17.12.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında sürpriz bir şekilde Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Messi'nin performansı eleştirilere maruz kalmıştı. Lig'de durgun bir performans sergileyen Arjantinli yıldız spor kamuoyu tarafından eleştirilmeye başlanmıştı. PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmasına katkıda bulunan Lionel Messi'nin Manchester City ağlarına attığı gol tarihe geçti. Messi'nin attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi.

PSG'li Messi'nin Manchester City'e attığı gol tarihe geçti!
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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PSG'de Messi eleştirilmeye devam ederken Arjantinli yıldız bir yandan kendinden söz ettirtmeye devam ediyor. Ligdeki sallantılı performansı ve gol atamamasından dolayı eleştirili oklarına maruz kalan Leo, Şampiyonlar Ligi'nin paylaşımıyla derin bir nefes aldı...

EN İYİ GOL SEÇİLDİ

PSG'nin grup aşamasında karşılaştığı Manchester City ile yapılan maçta Messi'nin attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi. Attığı gol Barcelona zamanında attığı gole çok benzetilmişti. Sosyal medyada paylaşım rekoları kıran bu gole de Şampiyonlar Ligi kayıtsız kalmamış oldu.

İŞTE ATILAN O GOL

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Lionel Messi
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