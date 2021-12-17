PSG'li Messi'nin Manchester City'e attığı gol tarihe geçti!

PSG'de Messi eleştirilmeye devam ederken Arjantinli yıldız bir yandan kendinden söz ettirtmeye devam ediyor. Ligdeki sallantılı performansı ve gol atamamasından dolayı eleştirili oklarına maruz kalan Leo, Şampiyonlar Ligi'nin paylaşımıyla derin bir nefes aldı...

EN İYİ GOL SEÇİLDİ

PSG'nin grup aşamasında karşılaştığı Manchester City ile yapılan maçta Messi'nin attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi. Attığı gol Barcelona zamanında attığı gole çok benzetilmişti. Sosyal medyada paylaşım rekoları kıran bu gole de Şampiyonlar Ligi kayıtsız kalmamış oldu.

İŞTE ATILAN O GOL



