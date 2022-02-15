PSG - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? PSG - Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta?

2022 yılında Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur 1. mücadeleleri oynanacak. Maçın kanalı ve hangi saatte yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Peki PSG - Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak?

PSG - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

İlgiyle takip edilen PSG - Real Madrid maçı 15 Şubat 2022 Salı günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacak.

PSG - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği PSG - Real Madrid maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç, Fransa'da Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

PSG - REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER:

Real Madrid: Carvajal, Courtois, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Vinicius, Benzema.

PSG: Hakimi, Marquinhos, Donnarumma, Kimpembe, Mendes, Verratti, Gueye, Wijnaldum, Di Maria, Messi, Mbappe.

Bu gecenin diğer bir mücadelesinde yine aynı saatte ise Beşiktaş 'ın grubundan çıkan Sporting Lizbon, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Bu mücadele de Exxen'de olacak. Yarın da İnter-Liverpool ve Salzburg-Bayern Münih karşılaşmaları gerçekleşecek.

