PSG-St.Etienne: 3-2 (Maç sonucu)

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren PSG, 33. haftada Parc des Princes Stadı'nda Saint-Etienne'i ağırladı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelenin 70. dakikasında konuk ekip, Denis Bouanga'nın golüyle perdeyi açtı.

PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, 79. dakikada skora denge getirirken, 87. dakikada attığı penaltı golüyle de takımını 2-1 öne geçirdi.

Saint-Etienne, 90+2. dakikada Romain Hamouma ile beraberliği yakalasa da 3 dakika sonra sahneye çıkan Mauro Icardi, PSG'ye 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Puanını 69'a yükselten PSG, ikinci sıradaki yerinin korudu ve lider Lille ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Saint-Etienne ise 39 puanla 13. sırada kaldı.

