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  4. Psikolog Esra Ezmeci'yi gören Tansu Dayan: Haydar Dümen oldu bu da...

Psikolog Esra Ezmeci'yi gören Tansu Dayan: Haydar Dümen oldu bu da...

25.04.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulya ile Umudun Olsun programıyla ünlenen psikolog Esra Ezmeci sosyal medya hesabını aktif kullanıyor ve takipçilerinin cinsellikleriyle, fantezileriyle ve itiraflarıyla ilgili gelen yorumlarına dair paylaşımlar yaparak yanıtlar veriyor. Ünlüleri takip etmesiyle tanınan Tansu Dayan Ezmeci'nin son dönemdeki popülerliğini görünce Haydar Dümen yorumu yaptı.

Psikolog Esra Ezmeci'yi gören Tansu Dayan: Haydar Dümen oldu bu da...

Psikolog Esra Ezmeci son dönemde sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamasıyla gündeme geliyor. Fulya ile Umudun Olsun programında bir dönem yer alan ünlü isim sınır tanımayan cinsel hayat yorumlarına dahi elinden geldiğince yanıt vermesiyle dikkat çekiyor.

Psikolog Esra Ezmeci'ye son olarak bir takipçisi "Sevgilim 4 kez covid oldu cinsel organı küçülmüştür diye ayrıldım" dedi. Takipçinin bu sorusuna çok sayıda yorum geldi.

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Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ve yorumlar gündemdeyken sosyal medya fenomeni de kendini tutamadı. Müge Anlı taklitleriyle tanınan Tansu Dayan "Haydar Dümen oldu bu da" yorumunda bulundu.

Tansu Dayan'ın bu tepkisini eleştirenler de vardı destekleyenler de.

Psikolog Esra Ezmeci geçtiğimiz gün kendisine benzer şekilde yapılan yorumlara "Bana Haydariye diyebilirsiniz" yanıtı vermişti.

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