Psikolog seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Terapi nedir, ne işe yarar?

“İçinizde var olan sıkıntıları, çözemediğiniz duyguları, çözümleyemediğiniz olayları birlikte değerlendirirsiniz. Yol bulurken sizin birçok kaçırdığınız görmediğiniz durumları da fark etmenizde yanınızdadır. İnsan kendini bazen duymak ve bazen de duyurmak istemez. Oysaki içte tutulan birçok ses, söz zamanla ağır gelir. İşte bu noktada profesyonel bir destek; büyük bir adım atmada ve insanın çevresine detaylı ve gören gözlerle bakmasında yardımcıdır. Bu şekilde olduğu zaman birikmeyen sıkıntılar, sürekli sorun olarak kalmayan ve çözüme ulaşan durumlar kişinin hem kendini, hem etrafını daha fazla rahatlatır. Psikolog, sıkışmış çözümsüzlüğü açmaya yardımcı olandır. Düğüm düğüm birbirine giren ilişkilerin çözülmesinde, çözüme ulaşmasında yol göstericidir. Dolayısıyla kişinin ruh sağlığının düzgün olmasıyla birlikte, bu durum topluma da sirayet edeceğinden psikolog sadece kişiyi değil, aynı zamanda toplumu da rahatlatan, çözüme ulaştırandır” şeklinde konuştu.

TOPLUMUN PSİKOLOĞA BAKIŞ AÇICI ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Yıldız Burkovik, Toplumun bilinçlenmesinin psikoloğa gitmek ile ilgili ön yargıyı sildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elbette istisnalar olabilir. Ancak genel anlamda toplumun psikoloğa bakışı eskisi gibi değil. Dertleşmek için değil, çözümün içeriğinde kendini tıkayanı görüp onu açmak için, hangi alanda neleri etkiliyorsa yapılandırılmış bir terapi görerek kendisinin hayata daha fazla tutunmasını sağlamak için terapiye gidiyorlar.

TERAPİYE, EĞİTİMLİ BİR PSİKOLOG İLE DEVAM EDİLMELİ

Tek sorun gerçekten terapi yapma konusunda eğitimli olan ile terapiye devam etmek. Yoksa var olan durumların daha da olumsuza doğru gitme olasılığı olabilmektedir. Bu yüzden terapi alacak kişilerin çok iyi araştırma yapmaları gereklidir. Herkes kendi sağlığından sorumlu olduğu gibi, bir psikolog da danışanından sorumludur. Bu nedenle terapistin kendi aldığı eğitimler ve bilgiler de açık olmalıdır. Terapiye gelen kişiler mutlaka terapistinin ilgilendiği alanı ve terapi tarzını bilmelidir. O zaman daha çok güven ortamı oluşacaktır. Çünkü terapi güven ile başlar, güven ile gelişir.”