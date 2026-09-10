Psikologlar araştırdı: Başkalarına kapıyı açık tutan kişilerde bu özellik öne çıkıyor

Psychological Science dergisinde 2011 yılında yayımlanan bir araştırmada, insanların kapıyı arkalarından gelen kişiler için neden tuttuğu incelendi. Araştırmacılar Joseph Santamaria ve David Rosenbaum, bir kapıya yaklaşan 148 kişinin davranışlarını video kayıtları üzerinden analiz etti.

Araştırmada insanların kapıyı tutma davranışının yalnızca kişilik özellikleriyle veya toplumsal nezaket kurallarıyla açıklanamayabileceği ortaya kondu. İnsanlar aynı zamanda günlük hayatta harcanan toplam çabayı azaltacak şekilde hareket ediyor olabilir.

Bir kişi kapıyı açık tuttuğunda arkadan gelen kişinin kapıyı yeniden açması gerekmiyor. Böylece iki tarafın da harcayacağı fiziksel çaba azalıyor.

ARKADAN GELEN KİŞİ SAYISI DAVRANIŞI DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmada dikkat çeken bir başka detay da arkadan gelen kişi sayısı oldu. Bir kişinin arkasından iki kişi geliyorsa kapının daha uzun süre tutulduğu görüldü.

Tek bir kişi arkadan geldiğinde kapı daha kısa süre açık tutulurken, iki kişi geldiğinde kapıyı tutan kişi daha fazla bekledi. Bu durum, insanların yalnızca kendilerini değil, grubun toplam çabasını da hesaba kattığını düşündürdü.

Kapıyı tutan kişinin davranışında olduğu gibi arkadan gelenlerin hareketlerinde de benzer bir durum gözlendi.

KAPININ TUTULDUĞUNU GÖREN HIZLANIYOR

Araştırmaya göre önden giden kişi kapıyı tuttuğunda arkadan gelen kişi de yürüyüşünü hızlandırıyor. Ancak burada da kişi sayısı önemli.

Tek başına yürüyenler, kendileri için kapının tutulduğunu gördüklerinde daha fazla hızlanıyor. İki kişi birlikte yürüdüğünde ise hızlanma daha sınırlı kalıyor.

Araştırmacılar bu sonucu, kapıyı tutan kişiyle arkadan gelen kişinin çabayı paylaşması şeklinde yorumladı. Tek bir kişi için kapıyı tutmak karşılıklı bir çaba gerektirirken, bir grubun gelmesi durumunda kapıyı tutan kişinin harcadığı çaba grubun toplam çabasına kıyasla daha küçük kalıyor.

SADECE NEZAKET MESELESİ DEĞİL

Araştırma, kapı tutmak gibi küçük sosyal davranışların arkasında farkında olmadığımız bir denge mekanizması olabileceğine işaret ediyor.

Bunu bilinçli olarak hesaplamıyor olsak da günlük hayatta birbirimizin işini kolaylaştıran davranışlar sergiliyoruz. Bir başkası için kapıyı tutmak, onun daha az çaba harcamasını sağlıyor. Aynı davranış başkaları tarafından da tekrarlandığında ise herkesin günlük hayatta harcadığı toplam çaba azalıyor.