Psikoloji ve suç üzerine bir seri: Lie To Me konusu ve oyuncuları

İstatistiklere göre sıradan bir insanın her on dakikalık konuşmasında ortalama üç yalan söylediğini biliyor muydunuz? Dr. Cal Lightman biliyor! Lie To Me konusu itibariyle psikolojiyle ilgilenmeyenlerin çok da aşına olmadığı "mikro ifadeler" kavramı üzerinde duruyor. Duyguların vücut diline yansımasını net bir şekilde aktaran Lie to Me dizisi, sürükleyici anlatımıyla da oldukça başarılı. Lie To Me dizisinin konusu, zor davalarda uzmanlaşmış Dr. Cal Lightman ve ekibinin maceralarına dayanıyor. Duyguları tanımlama ve yorumlama üzerine birbirinden farklı örnekler sunan dizi, günlük hayatta da kullanılabilecek birçok ipucu da içeriyor. Lie To Me konusu ve oyuncuları hakkında tüm merak edilenleri sizin için derledik.

Lie To Me, duygular ve duyguların yüz ifadelerinde yarattığı etkiler üzerinde yaptığı çalışmalarla bilinen Amerikalı psikolog Paul Ekman'ın çalışmalarından ekrana uyarlanan bir yapım. Dr. Paul Ekman'ın mimikler üzerine yaptığı çalışmaları, onu literatürde bir ekol haline getirmiş. Ekman, yaptığı tüm araştırmaların sonucunu temel yüz ifadelerini içeren bir listede toplamış. Dr. Ekman'ın hazırladığı listeye göre mutluluk, kızgınlık, üzüntü, iğrenme, korku, nefret ve şaşırma olmak üzere yedi temel yüz ifadesi var. Odağına mikro ifadeleri alan, her sezonu ile izleyiciyi şaşırtmayı başaran dizide Dr. Ekman'ın çalışmalarının payı çok büyük. Zira Paul Ekman dizinin bilimsel danışmanı olarak da her bölümün senaryosuna katkıda bulunmuş.