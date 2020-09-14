Psikoloji ve suç üzerine bir seri: Lie To Me konusu ve oyuncuları

İstatistiklere göre sıradan bir insanın her on dakikalık konuşmasında ortalama üç yalan söylediğini biliyor muydunuz? Dr. Cal Lightman biliyor! Lie To Me konusu itibariyle psikolojiyle ilgilenmeyenlerin çok da aşına olmadığı "mikro ifadeler" kavramı üzerinde duruyor. Duyguların vücut diline yansımasını net bir şekilde aktaran Lie to Me dizisi, sürükleyici anlatımıyla da oldukça başarılı. Lie To Me dizisinin konusu, zor davalarda uzmanlaşmış Dr. Cal Lightman ve ekibinin maceralarına dayanıyor. Duyguları tanımlama ve yorumlama üzerine birbirinden farklı örnekler sunan dizi, günlük hayatta da kullanılabilecek birçok ipucu da içeriyor. Lie To Me konusu ve oyuncuları hakkında tüm merak edilenleri sizin için derledik. Lie To Me, duygular ve duyguların yüz ifadelerinde yarattığı etkiler üzerinde yaptığı çalışmalarla bilinen Amerikalı psikolog Paul Ekman'ın çalışmalarından ekrana uyarlanan bir yapım. Dr. Paul Ekman'ın mimikler üzerine yaptığı çalışmaları, onu literatürde bir ekol haline getirmiş. Ekman, yaptığı tüm araştırmaların sonucunu temel yüz ifadelerini içeren bir listede toplamış. Dr. Ekman'ın hazırladığı listeye göre mutluluk, kızgınlık, üzüntü, iğrenme, korku, nefret ve şaşırma olmak üzere yedi temel yüz ifadesi var. Odağına mikro ifadeleri alan, her sezonu ile izleyiciyi şaşırtmayı başaran dizide Dr. Ekman'ın çalışmalarının payı çok büyük. Zira Paul Ekman dizinin bilimsel danışmanı olarak da her bölümün senaryosuna katkıda bulunmuş.

Lie To Me Dizisi Konusu Yüz okuma ustası Dr. Cal Lightman, uzman psikolog olarak suç ve şiddet davalarında çalışır. Dr. Cal Lightman, Lightman Group adındaki şirketin de sahibidir. Kendisi gibi alanında uzmanlaşmış, birlikte çalıştığı iş arkadaşları ile ulusal davaları psikolojik yöntemler kullanarak çözmeye çalışır. Dr. Lightman ve ekibi başta CIA olmak üzere polise, özel şirketlere ve askeri birimlere danışmanlık vererek zorlu davaları çözüme ulaştırır. Dizinin her bölümünde Dr. Lightman ve ekibi sadece yalanları yakalamaya çalışmaz. Aynı zamanda insanların neden yalan söylediğini anlamaya çalışır. Peki, Lightman Group'un birbirinden yetenekli uzmanları her davayı kolayca çözebilecek mi? Dr. Lightman, tekniklerinin yetersiz kaldığı anlarda vazgeçecek mi? Lie To Me Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Lie To Me dizisinin başrollerini Tim Roth, Kelli Williams ve Brendan Hines paylaşıyor. Diğer karakterler kurmaca olsa da, Lie To Me oyuncuları arasında yer alan usta aktör Tim Roth'un canlandırdığı Cal Lightman karakteri, Dr. Paul Ekman'dan izler taşıyor. Ancak dizideki Cal Lightman karakterinin şahsi özelliklerinin Dr. Ekman'la doğrudan bir bağlantısı yok.

Dr. Cal Lightman (Tim Roth) Dr. Lightman psikoloji ve beden dilini yorumlama alanlarında uzmandır. Annesinin trajik ölümü sonucu mikro ifadeler üzerine çalışmalara Cal Lightman, kısa bir süre sonra yalan uzmanı haline gelir. Kendi geliştirdiği tekniklerle CIA, IRA, MI6 gibi örgütlerin ajanlarını sorgulayabilecek kadar kendine güvenir. Başkaları tarafından şüpheyle karşılansa da gerçeğe ulaşmak için her yöntemi dener. Eşinden boşanan Dr. Lightman aynı zamanda ergen kızının sorunlarıyla da baş etmeye çalışır. Sinema sevenlerin Rezervuar Köpekleri ve Ucuz Roman filmleriyle tanıdığı yönetmen Quentin Tarantino'nun gözde oyuncusu Tim Roth aynı zamanda bir yönetmen. Dr. Gillian Foster (Kelli Williams) Dr. Lightman'ın meslektaşı ve aynı zamanda iş arkadaşı olan Dr. Gillian Foster evliliğinde zorlanan bir insan. Üstelik Lightman Group çalışanlarının kullandıkları teknikleri özel hayatlarında kullanmalarını yasaklayan bir kuralı var. Bu kural yüzünden yeteneğini kocası üzerinde kullanamayan Gillian'ı özel hayatında hangi sürprizler bekliyor? Gillian rolüne can veren güzel oyuncu Kelli Renee Williams, 8 Haziran 1970 tarihinde Los Angeles'ta dünyaya geldi.

Eli Loker (Brendan Hines) İnsan okuma becerilerini akademik eğitimle kazanan Eli Loker, nadiren yalan söyler. Başlangıçla Lightman Group'ta sıradan bir çalışan iken daha sonra başkan yardımcılığına kadar yükselir. Daha önceleri küçük rollerle televizyonda görünen Brendan Hines ilk önemli rolünü Lie To Me dizisi ile canlandırdı. Ria Torres (Monica Raymund) Eski TSA ajanı Ria Torres, Dr. Lightman için doğal bir yetenektir. Yeteneğine ve sadakatine rağmen akademik eğitiminin olması Ria'yı mutsuz eder. Zorlu bir çocukluk geçiren Ria, çoğu zaman duygularını kontrol etmekte zorlanır. Okul yıllarında birçok müzikalde yer alan Monica Raymund, en son NBC yapımı Chicago Fire'da rol aldı. Emily Lightman (Hayley McFarland) Dr. Lightman'ın 16 yaşındaki kızı Emily sıradan sorunları olan bir genç. Oldukça zeki bir genç olan Emily, babasının öğrettiği küçük ipuçlarıyla insanları "okuma" yeteneğini keşfeder. Babası ile en çok erkek arkadaş seçimleri nedeniyle tartışan Emily, babasının takdirini bir gün kazanabilecek midir? Güzel ve genç oyuncu Hayley McFarland'ı en son Sons Of Anarchy dizisinde Brooke Putner rolünde izlemiştik.